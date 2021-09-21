أوّل هدف لـ “بلعمري”

افتتح اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مساء الثلاثاء، عدّاد التهديف مع فريقه الجديد قطر الرياضي.

وخسر نادي قطر الرياضي بِنتيجة (1-2) أمام المضيف فريق الشمال، في إطار الجولة الثالثة من عمر بطولة هذا البلد الخليجي للموسم الجديد.

وسجّل المدافع بلعمري الهدف الوحيد لِفريقه قطر الرياضي، عند الدقيقة الـ 80.

وإذا كان جمال بلعمري قد خاض كامل أطوار هذه المباراة، فإن مواطنه وزميله متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي، استُبدل في الدقيقة الـ 74، تاركا فريقه قطر الرياضي مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة.

وبات نادي قطر الرياضي بعد هذه الخسارة، يجمع نقطة واحدة في المركز الـ 11 وقبل الأخير. ويشغل فريق الشمال الرّتبة الـ 6 بِرصيد 3 نقاط.