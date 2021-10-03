أوّل هدف لـ “بولحية”

سجّل اللاعب الجزائري فريد بولحية عصر الأحد، أوّل هدف له بِزيّ فريق ماتز في بطولة فرنسا للموسم الجديد.

وخسر فريق ماتز بِنتيجة (2-3) أمام المضيف نادي أونجي، لِحساب الجولة التاسعة من عمر منافسة “الليغ 1”.

ودخل متوسط الميدان بولحية إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 35، وحينها كانت النتيجة تُشير إلى التعادل (1-1).

وأمضى بولحية الهدف في الدقيقة الـ 58، عِلما أنه خاض ثلاث لقاءات فقط، ولا يوجد بينها مواجهة شارك فيها أساسيا.

ولعب حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة كامل أطوار مواجهة نادي أونجي، بِألوان فريق ماتز.

وبات فريق ماتز بعد هذه الخسارة، يجمع 6 نقاط في المركز الـ 18. ويشغل نادي أونجي الرّتبة الـ 4 بِمجموع 16 نقطة.