أوّل هدف لـ “غلام” منذ أكثر من 3 سنوات!

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام مساء الجمعة أوّل هدف له، منذ ما يُقارب ثلاث سنوات و7 أشهر.

وفاز فريق سانت إيتيان بِنتيجة (3-1) على نادي غرونوبل، في مباراة ودّية جمعت بين الناديَين الفرنسيَين.

ودخل فوزي غلام إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه سانت إيتيان مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وتمكّن غلام من تسجيل الهدف الثالث لِفريق الأخضر والأبيض، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 82.

ويُشير تاريخ الـ 25 من ماي 2019 إلى موعد آخر هدف سجّله المدافع غلام، وذلك لِمصلحة فريقه نابولي في مرمى المضيّف نادي بولونيا، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإيطالية.

ولا يُغْفَل أن غلام ينشط في الخطّ الخلفي، كما أنه ابتعد عن المنافسات ما بين ماي 2019 وهذه الأيّام، لِمدّة 336 يوم (عام تقريبا، وعلى فترات مُتباعدة)، بِداعي إصابات مُتكرّرة بعضها خطير.

ولم تُقدّم إدارة نادي سانت إيتيان الفرنسي توضيحات عن مشاركة فوزي غلام، وإن كانت هذه المباراة “امتحانا” يسبق عملية انتدابه بِصفة رسمية. لكن الصحافة الفرنسية سألت المدرب لورون باتلس بعد نهاية مباراة غرونوبل، فقال إنه تحدّث مع اللاعب الجزائري عن إمكانية خوض المباراة، فقال له غلام إنه مُستعدّ. وأضاف مدرب سانت إيتيان أن المدافع الجزائري ترك انطباعا حسنا، مُلمّحا إلى إبرام صفقة الانتداب في الأيّام القليلة المقبلة.

ويُصنّف فوزي غلام في خانة اللاعبين أصحاب الحظّ العاثر، ذلك أن نُقّاد الكرة في إيطاليا كانوا ينظرون إليه على أنه أحد أفضل لاعبي مركز مدافع أيسر في العالم، حينما كان يرتدي زيّ نادي نابولي. قبل أن يتعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة (تمزّق الأربطة الهلالية) مطلع نوفمبر 2017، تبعتها إصابات أخرى في فترات مُتباعدة، أفقدته مستواه الفني العالمي، ولياقته البدنية، وأنزلت أسهمه في سوق الانتقالات، وما عاد يحمل صفة لاعب دولي.