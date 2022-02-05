أوّل هدف لـ “قادري” في البطولة البلجيكية

سجّل اللاعب الجزائري عبد القهار قادري مساء السبت هدفا لِفريقه كورتري، لكنه لم يكن كافيا.

وخسر فريق كورتري بِنتيجة (1-3) أمام الضيف نادي سينت ترويدن، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة البلجيكية.

وأمضى عبد القهار قادري الهدف الوحيد لِفريقه كروتري، في الدقيقة الـ 62.

وبات صانع الألعاب قادري وقد أمضى أوّل هدف لِمصلحة فريق كورتري، في بطولة بلجيكا للموسم الحالي. بعد أن خاض 17 مباراة، يوجد بينها 14 مواجهة شارك فيها أساسيا. فضلا عن حيازته رصيد 5 تمريرات حاسمة، وهدف آخر في منافسة كأس هذا البلد.

ويجمع فريق كورتري بعد هذه الهزيمة 34 نقطة في المركز الـ 9، ويشغل نادي سينت ترويدن الرّتبة الـ 11 بِرصيد 31 نقطة.