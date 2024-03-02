أوّل هدف لـ “لوصيف” مع فريقه الجديد

ساهم اللاعب الدولي الجزائري هيثم لوصيف سهرة السبت، في تحقيق فريقه لوزان سبور انتصارا ثمينا.

وتغلّب فريق لوزان سبور بِنتيجة (1-2) على المُضيّف نادي بال، في مباراة لِحساب الجولة الـ 26 من عمر البطولة السويسرية.

ودخل هيثم لوصيف إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 76، قبل أن يتمكّن من هزّ شباك نادي بال بعد 12 دقيقة من ذلك.

وبات المدافع لوصيف وقد أمضى أوّل هدف لِفريقه الجديد لوزان سبور، الذي انضمّ إليه في الـ 8 من فيفري الماضي، وخاض معه 3 لقاءات بِاحتساب مواجهة نادي بال.

ويجمع فريق لوزان سبور 29 نقطة في المركز الـ 11، ويشغل نادي بال الرّتبة الـ 8 بِرصيد 31 نقطة.