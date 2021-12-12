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رياضة

أوّل هدف لـ “ماندي”

علي بهلولي
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أوّل هدف لـ “ماندي”

سجّل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي بعد ظهر الأحد، أوّل هدف لِمصلحة فريقه فياريال في بطولة إسبانيا للموسم الحالي.

وفاز فريق فياريال بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي رايو فاليكانو، في إطار الجولة الـ 17 من عمر منافسة “الليغا”.

وأمضى ماندي هدفه في الدقيقة الـ 32، بعد أن خاض 8 مقابلات فقط بِرسم البطولة الإسبانية نسخة 2021-2022.

وقدّم عيسى ماندي أداءً فنيا راقيا، وكان أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر.

وبات فريق فياريال بعد هذا الانتصار، يجمع 19 نقطة في المركز الـ 13، ويشغل نادي رايو فاليكانو الرّتبة الـ 6 بِرصيد 27 نقطة.

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