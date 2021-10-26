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رياضة

أوّل هدف لِبلفضيل بعد “صيام” دام سنة

علي بهلولي
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أوّل هدف لِبلفضيل بعد “صيام” دام سنة

ساهم اللاعب الدولي الجزائري السابق إسحاق بلفضيل سهرة الثلاثاء، في تأهّل فريقه هيرتا برلين إلى الدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس ألمانيا.

وفاز فريق هيرتا برلين بِنتيجة (1-3) على المُنافس نادي بروسيا مونستر، في إطار الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس ألمانيا.

ودخل المهاجم بلفضيل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 71، وحينها كان فريقه هيرتا برلين مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وتمكّن إسحاق بلفضيل من هزّ شباك فريق بروسيا مونستر، في الدقيقة الـ 79.

وبات بلفضيل وقد دشّن عدّاد التهديف مع فريقه الجديد هيرتا برلين، الذي انضمّ إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاد إسحاق بلفضيل لِيعثر على مفتاح التهديف، بعد مرور عام من الزمن. ذلك أن آخر هدف حمل بصمته في مباراة رسمية، يعود تاريخه إلى الـ 29 من أكتوبر 2020، لمّا هزّ شباك المضيف نادي جينك البلجيكي ولِمصلحة فريق هوفنهايم الألماني، في مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

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