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رياضة

أوّل هدف لِسعدي بعد “صيام” دام سنتَين

علي بهلولي
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أوّل هدف لِسعدي بعد “صيام” دام سنتَين
سعدي (رقم "19") يحتفل مع زملائه بِالهدف الذي سجّله (صورة نادي باستيا)

سجّل اللاعب الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي مساء الأربعاء، هدف فريقه الجديد باستيا الفرنسي.

وتعادل فريق باستيا بِنتيجة (1-1) مع الضيف نادي نانسي، لِحساب الجولة الثالثة من عمر بطولة القسم الثاني الفرنسي نسخة 2021-2022.

وسجّل إدريس سعدي هدفه في الدقيقة الـ 12، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه باستيا مُتقدّما في النتيجة بـ (1-0).

وعاد سعدي إلى هواية هزّ الشباك بعد “صيام” دام نحو سنتَين، حيث يُشير تاريخ آخر هدف له في مباراة رسمية إلى الـ 9 من نوفمبر 2019، لمّا وقّع هدفا وساهم في فوز فريقه سيركل بروج بِنتيجة (2-1) على الضيف نادي سانت ترويدن، لِحساب منافسة بطولة بلجيكا.

وانتقل سعدي (29 سنة) في الشهر الماضي من نادي ستراسبورغ إلى فريق باستيا الفرنسيَين، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2022.

وكان إدريس سعدي قد شارك في بعض المقابلات مع المنتخب الوطني الجزائري، نسخة التقني الإسباني لوكاس ألكاراز.

وبات فريق باستيا بعد هذا التعادل، يجمع نُقطتَين في المركز الـ 14. ويشغل نادي نانسي الرّتبة الـ 18 بِنقطة واحدة.

وتنقص فريق باستيا مباراة متأخّرة، يُمكن له من خلالها تحسين ترتيبه، إذا فاز بِنقاطها الثلاث.

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