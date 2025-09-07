-- -- -- / -- -- --
رياضة

أوّل وآخر مران لـ “محاربي الصحراء” بِبلاد مراكش

الشروق الرياضي
  • 427
  • 0
ح.م

أجرى لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الأحد، أوّل وآخر حصة تدريبية لهم بِبلاد مراكش.

وأشرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على المران بِملعب مدينة الدار البيضاء، مسرح مواجهة فريق غينيا كوناكري مساء هذا الإثنين.

وقبل ذلك بِسويعات (الظهر تحديدا)، كان “محاربو الصحراء” قد دخلوا بلاد مراكش، وترأّس الوفد الرجل الأول في اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي.

ولدى وصولهم، حُظي لاعبو المنتخب الوطني بِاستقبال حارّ من طرف القنصل العام للجزائر بِالدار البيضاء، السيد جودي بلغيث.

بعدها، توجه زملاء يوسف عطال إلى الفندق من أجل أخذ قسط من الراحة، قبل خوض آخر حصة تدريبية.

هذا وكان اللاعبان رامي بن سبعيني وبغداد بونجاح قد رافقا الوفد، رغم العقوبة التي تحرمهما من المشاركة في اللقاء بِسبب عقوبة الإيقاف.

