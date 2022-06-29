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رياضة

أوّل وافد جديد إلى بيت شبيبة الساورة

علي بهلولي
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أوّل وافد جديد إلى بيت شبيبة الساورة
كرم بن قويدر

بات اللاعب كرم بن قويدر مساء الأربعاء، أوّل وافد جديد إلى نادي شبيبة الساورة.

وأمضى متوسط الميدان بن قويدر (23 سنة) عقدا مدّته موسمَين من الآن، يُمثّل بِموجبه ألوان فريق “نسور بشار”.

وكان اللاعب كرم بن قويدر يرتدي زيّ نجم مقرة، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2020، ويُفترض أن تنقضي في أكتوبر 2023.

وشارك ابن بلدية نقاوس (ولاية باتنة) خلال الموسم المُنقضي، في 25 مباراة بِزيّ فريق نجم مقرة، بينها 17 مواجهة خاضها أساسيا.

وستكون منافسة كأس “الكاف”، إحدى المسابقات التي تنتظر كرم بن قويدر وفريقه الجديد شبيبة الساورة، في موسم 2022-2023.

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