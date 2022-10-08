أيام بن رحمة معدودة في وستهام ومويس يواصل انتقاده

مستواه في تراجع مستمر منذ بداية الموسم الجاري

باتت أيام الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، معدودة في نادي وستهام الانجليزي مع استمرار تراجع مستوياته الفنية وخروجه من حسابات المدرب ديفيد مويس، خاصة بعد ما قدمه في مواجهة أندرلخت، الخميس الماضي، في الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن برز نجم “الخضر” بإهدار فرص سهلة للتسجيل، ما عرّضه لانتقادات المدرب ديفيد مويس الذي شدد على ضرورة استعادة بن رحمة لفعاليته وتأثيره على الفريق إن أراد دخول التشكيلة الأساسية.

وتحدث المدير الفني لوستهام، ديفيد مويس، عن بن رحمة، الذي أتيحت له عدة فرص للتسجيل لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف في مباراة أندرلخت، وهو الذي اكتفى بلعب أدوار ثانوية مع النادي اللندني في معظم الأوقات منذ بداية الموسم الجاري، ودعاه مويس ليكون “فعّالا” و”حاسما” أكثر بعد فرصه الضائعة بطريقة غريبة، إلى درجة أن العديد من وسائل الإعلام الانجليزية تحدثت عن نهاية مغامرة اللاعب الجزائري مع “المطارق” ورشحته للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبرز نجم نادي نيس الفرنسي السابق بإهدار فرص ذهبية بطريقة غريبة في الدقيقة 40 من المواجهة، عندما قدم له جارود بوين تمريرة على طبق من ذهب في خط الستة أمتار، لكن نجم نادي برينتفورد السابق سدد كرة عالية بعيدة عن المرمى، ما أثار حيرة زملائه والمتابعين وغضب ديفيد مويس.

وقال مويس بهذا الخصوص: “نرى بعض الأشياء التي نعتقد أنه يجب أن يفعلها أكثر. عليه تسجيل الأهداف أكثر ولا يفوّت مثل هذه الفرص”، وأردف: “لكنه في الحقيقة يضيع الكثير من الأهداف والليلة كانت مثالا نموذجيا لذلك”، في تصريح يبرز غضب المدرب الاسكتلندي، الذي طالما كانت علاقته مع اللاعب الجزائري متوترة جدّا، وتابع موجها رسالة تحذير لبن رحمة: “إذا كان يريد أن يكون لاعبا تنافسيا فيمكنه تحقيق ذلك”، وأضاف: “هل يستطيع اللعب في هذا المستوى..؟..نعم، بنسبة 100 في المائة يمكنه اللعب هنا وأن يكون لاعبًا مؤثرًا، لكن عندما تحصل على هذه الفرص عليك أن تغتنمها”، في إشارة حسب متابعين، إلى أن مويس لن يمنح فرصا أخرى للدولي الجزائري.

ويمر سعيد بن رحمة (27 عاما) بفترة صعبة جدّا هذا الموسم، ما أثر بشكل كبير على معنوياته، برأي متابعين، والدليل خروجه عن الحسابات الأساسية للمدير الفني لوستهام، وابتعاده عن خيارات المدير الفني لـ”الخضر”، جمال بلماضي.