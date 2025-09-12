أيام تحسيسية حول المهن البيئية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية

يتم خلالها التطرق إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات

قامت مديرية البيئة لولاية وهران، بالتنسيق مع كل من إدارة السجون، مديرية التكوين والتعليم المهني، والوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، بإعداد برنامج تحسيسي حول المهن البيئية لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بالولاية، بحسب ما أفادت به رئيسة مصلحة التحسيس والتربية البيئية بنفس المديرية عائشة منصوري.

وقالت نفس المسؤولة إن يوما تحسيسيا، بمشاركة جمعية التربية البيئية والتنمية المستدامة، كان قد نظم خلال هذا الأسبوع لفائدة نزيلات المؤسسة العقابية بمسرغين، فيما ينتظر تنظيم يوم توعوي آخر يوم 15 سبتمبر الجاري لفائدة النزلاء الذكور بالمؤسسة العقابية بوهران. وأشارت منصوري إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف بالمهن البيئية وفرص التكوين المتاحة في هذا المجال، لتمكين المستفيدين من الحصول على شهادات معترف بها في الوظيف العمومي، وكذا تأهيلهم لإنشاء مؤسسات ناشئة أو مصغرة ضمن البرنامج الخاص بالوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية.

ويتم خلال هذه الأيام التحسيسية التطرق إلى الجوانب التنظيمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات، لاسيما ما يخص الرخص والاتفاقيات التي يمكن الحصول عليها من مختلف الإدارات المعنية، بحسب ذات المصدر، مضيفا أن هذه المبادرة تدخل في إطار جهود الدولة لتعزيز إدماج فئات المجتمع، بما في ذلك نزلاء المؤسسات العقابية، عبر تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية تؤهلهم للاندماج الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج.

من جهة أخرى، أبرزت منصوري أن التسجيلات لدورة سبتمبر الحالية في عدة تخصصات بيئية، خاصة ما تعلق بتسيير النفايات، استرجاعها وتثمينها لا تزال مفتوحة، داعية الشباب للاهتمام بهذه الاختصاصات، خاصة وأن الدولة تمنح العديد من التسهيلات للراغبين في فتح مؤسسات مصغرة فيها.