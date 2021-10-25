أيام سولسكاير في “اليونايتد” باتت معدودة

بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول

قرر ريتشارد أرنولد، المدير العام لنادي مانشستر يونايتد، إلغاء كل المواعيد من أجل إجراء محادثات مع المالك جويل جليزر بشأن مستقبل مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن أرنولد ألغى كل المواعيد الإثنين من أجل الاجتماع بجليزر بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مانشستر يونايتد الأحد على يد ليفربول بخماسية نظيفة.

وأذل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد الأحد بعد إنهاء الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، ومن ثم تعرض الفرنسي بول بوجبا للطرد في الشوط الثاني، الأمر الذي أدى إلى فقدان لاعبي الشياطين الحمر الثقة في سولسكاير على الرغم من إعجابهم به، ولكنهم يرون أنه ليس الرجل المناسب لقيادة الفريق لأفاق جديدة.

وتفكر إدارة اليونايتد بشكل جدي في مستقبل سولسكاير مع الفريق، في ظل حصده نقطة وحيدة في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري.

يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي، هو المرشح الأبرز لخلافة سولسكاير حال اتخاذ قرار بإقالته.