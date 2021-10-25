-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد الهزيمة المذلة أمام ليفربول

أيام سولسكاير في “اليونايتد” باتت معدودة

الشروق الرياضي
  • 147
  • 0
أيام سولسكاير في “اليونايتد” باتت معدودة

قرر ريتشارد أرنولد، المدير العام لنادي مانشستر يونايتد، إلغاء كل المواعيد من أجل إجراء محادثات مع المالك جويل جليزر بشأن مستقبل مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير.

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن أرنولد ألغى كل المواعيد الإثنين من أجل الاجتماع بجليزر بعد الهزيمة الثقيلة التي تكبدها مانشستر يونايتد الأحد على يد ليفربول بخماسية نظيفة.

وأذل ليفربول غريمه مانشستر يونايتد الأحد بعد إنهاء الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، ومن ثم تعرض الفرنسي بول بوجبا للطرد في الشوط الثاني، الأمر الذي أدى إلى فقدان لاعبي الشياطين الحمر الثقة في سولسكاير على الرغم من إعجابهم به، ولكنهم يرون أنه ليس الرجل المناسب لقيادة الفريق لأفاق جديدة.

وتفكر إدارة اليونايتد بشكل جدي في مستقبل سولسكاير مع الفريق، في ظل حصده نقطة وحيدة في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري.

يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي، هو المرشح الأبرز لخلافة سولسكاير حال اتخاذ قرار بإقالته.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: هدف خرافي لـ “بن زية”

بِالفيديو: هدف خرافي لـ “بن زية”

فيغولي سيكمل عقده مع غالاتسراي ويفضل البقاء في تركيا

فيغولي سيكمل عقده مع غالاتسراي ويفضل البقاء في تركيا

غشة يفتتح عدّاد التهديف في البطولة التركية

غشة يفتتح عدّاد التهديف في البطولة التركية

محرز اكتفى بِلعب تسع دقائق فقط وسجّل هدفا!

محرز اكتفى بِلعب تسع دقائق فقط وسجّل هدفا!

وفاق سطيف يتأهّل

وفاق سطيف يتأهّل

مسؤولون هضموا حقي رغم تشريفي الجزائر عالميا

مسؤولون هضموا حقي رغم تشريفي الجزائر عالميا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد