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رياضة

أيت نوري بأعلى تنقيط رغم السقوط أمام برايتون

ط/ بوغراب
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أيت نوري بأعلى تنقيط رغم السقوط أمام برايتون

سقط  الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، رفقة ناديه  ولفرهامبتون برباعية كاملة مقابل هدف وحيد أمام ضيفه برايتون، لحساب الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعرفت المواجهة مشاركة الظهير الأيسر للخضر أساسيا من جانب الذئاب قبل أن يستبدل في الدقيقة الـ87 بزميله هوغو بوينو، حيث قدّم أداء رائعا رغم الإنهزام، حيث نال أعلى تنقيط في اللقاء 7.5/10، متقدما على زميله “كوينها” مسجل الهدف الوحيد لـ”الذئاب”.

وتعتبر مشاركة آيت نوري هي الثانية له على التوالي كأساسي، حيث استعاد مكانته بعد التهميش الذي طاله من المدرب السابق الإسباني لوبيتيغي، جعلته يفكر في تغيير الأجواء.

يكر أن آيت نوري سيكون حاضرا في تربص الخضر القادم بداية سبتمبر الداخل، حيث يعوّل عليه الناخب الوطني جمال بلماضي في الجهة اليسرى من دفاعات الخضر.

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