أيت نوري على بعد خطوة من الانضمام إلى نادي نيس

البحث عن الصيغة المثلى لتجسيد الصفقة

يوجد الدولي الجزائري، الظهير الأيسر لنادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري على بعد خطوة من مغادرة صفوف فريقه والانضمام إلى تشكيلة نادي نيس الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية فرنسية، فإن بعض التفاصيل الصغيرة فقط تبقى تفصل إدارتي نادي ولفرهمبتون الأنجليزي ونظيرتها نيس الفرنسي لتجسيد صفقة انتقال الدولي الجزائري إلى النادي الفرنسي.

وأوضحت ذات المصادر، أن التفاوض بين إدارة الفريقين جار على إيجاد الصيغة المثالية، التي تسمح لنادي نيس التعاقد مع اللاعب الجزائري بعد الاستجابة لبعض مطالب النادي الأنجليزي.

وكان أيت نوري وافق على الانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي الذي سيمنح له فرصة اللعب بانتظام، بعد خروجه من حسابات المدرب الإسباني لنادي ولفرهبمتون الأنجليزي، جوليان لوبيتيغي، الذي لم يعتمد عليه خلال الموسم الماضي إلا نادرا.

ولم يكن مدافع الخضر راض على وضعيته الاحتياطية مع ولفرهبتون، هو الذي انتقل إلى الدوري الأنجليزي من أجل التألق، لكن قدوم المدرب الإسباني أخلط كامل حساباته ودفعه لمغادرة النادي.

ويعاني نادي نيس على مستوى الجهة اليسرى للدفاع، ويرى في أيت النوري اللاعب المثالي الذي بإمكانه حل هذه المشكلة.