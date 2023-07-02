أيت نوري يرفض عرضا قطريا ونيس ومرسيليا يدخلان السباق

سيغادر بنسبة كبيرة فريقه وولفرهامبتون الإنجليزي

وصلت رحلة الظهير الأيسر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مع ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي إلى النهاية، وهذا مع عدم وجوده ضمن مخططات مدربه الإسباني، جوليان لوبيتغي، الذي يرغب في التخلص من خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً لصحيفة “ذا أتليتك” البريطانية، فإن وكيل ريان آيت نوري والمتمثل في الشهير البرتغالي، خورخي مينديز، يملك الكثير من العروض للاعب، خاصة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على غرار وجود اهتمام بخدماته من قبل نيس وأولمبيك مرسيليا.

وأضاف المصدر نفسه، أن ريان آيت نوري رفض عرضاً من نادي الدحيل القطري في هذا الميركاتو الصيفي لرغبته في البقاء في الدوريات الأوروبية، كما أنه يفضل العودة للدوري الفرنسي، الذي كان قد شكل بدايته في عالم كرة القدم الاحترافية من بوابة فريق أنجيه.

وكان ريان آيت نوري (22 عاماً) قد انتقل إلى وولفرهامبتون عام 2020 على سبيل الإعارة من أنجيه الفرنسي، قبل أن يشتري النادي الإنجليزي عقده بالكامل صيف عام 2021 مقابل 18 مليون يورو، يُذكر أن اللاعب كان قد سجل ظهوره الأول مع الخضر في تربص مارس الماضي.