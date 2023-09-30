-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
أيفون 15
باقي بوخالفة
2023/09/30
35
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
أطفال يصنعون “مفرقعات” بمواد خطيرة للاحتفال بالمولد
توقيع اتفاقية لتسليم المجرمين بين الجزائر وإيطاليا
الجزائر تدين التفجير الذي وقع قرب مسجد في باكستان
الترقيات بالوزارات والمؤسسات تلقائيا من دون فتح مناصب جديدة
نهاية مهمة فريق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة الليبية
الكاف!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
صادي يقرر دعم السنغالي سنغور لرئاسة “الكاف”
2023/09/29
تنبيه جديد: أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية عبر عدة ولايات
2023/09/28
بلاغ من مجمع الشروق للرأي العام الجزائري والدولي
2023/09/28
بِالفيديو: بن رحمة يصنع تأهّل وست هام
2023/09/27
تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية ورياح عبر 9 ولايات
2023/09/29
الرأي
المزيد
ثورة قريبة في “الكاف”
ياسين معلومي
2023/09/30
كيف نَصل إلى خطاب سياسي فعّال؟
محمد سليم قلالة
2023/09/30
حينما يخرج الخلاف من ساحته! (1/ 2)
سلطان بركاني
2023/09/30
لحم الخروف.. معروف
عمار يزلي
2023/09/29
انفصامٌ في الشخصية
عبد الناصر بن عيسى
2023/09/29