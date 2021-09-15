أيمن بن عبد الرحمان: الاقتصاد الجزائري سجل مقاومة كبيرة لكورونا

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن الاقتصاد الجزائري سجل مقاومة كبيرة أثناء جائحة كورونا من خلال اعتماد خطة قامت على ترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية.

وقال بن عبد الرحمان، الثلاثاء خلال لقائه مع فريق من صندوق النقد الدولي عبر تقنية التناظر المرئي إن “اقتصادنا سجل مقاومة كبيرة أمام الوباء، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة للحد من أثار انتشار الوباء، سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية”.

كما أشار الوزير الأول إلى أن “الاقتصاد الجزائري قد عاد في سنة 2021 إلى النمو بعد انخفاض النشاط الذي ميز سنة 2020”.

وذكر الوزير الأول في هذا الصدد “بالجهود المتواصلة التي تبدلها الجزائر في إطار مسار طموح من الإصلاحات و التحديث يشمل مختلف المجالات على غرار الإصلاحات الضريبية و الميزانية و البنكية و كذا إعادة تنشيط سوق رؤوس الأموال”.

من جهتهم أحيط فريق صندوق النقد الدولي الذي كان بقيادة رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق، جنيفياف فارديي، “علما” بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية والتي سمحت بالتخفيف من أثار وباء كورونا.

وتأتي المهمة في إطار مهمة افتراضية في الجزائر من قبل فريق صندوق النقد الدولي من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.

و قدم الفريق في هذا الصدد أهم محاور هذه المهمة الافتراضية والتي تتمحور خاصة “حول وسائل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية إدماج السوق غير الرسمية”.

كما جدد فريق صندوق النقد الدولي التأكيد على إرادته في مواصلة “مرافقة الجزائر في جهود الإصلاحات في مختلف مجالات السياسات الاقتصادية، و ذلك عبر المساعدة التقنية”.