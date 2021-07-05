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الجزائر
هنأ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الـ 59 لعيد الاستقلال

أيمن بن عبد الرحمان: الظّرف الذي تعيشه بلادنا يفرض علينا العمل كرجل واحد

الشروق أونلاين
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أيمن بن عبد الرحمان: الظّرف الذي تعيشه بلادنا يفرض علينا العمل كرجل واحد

قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الظّرف الذي تعيشه بلادنا وما يفرضه من تحديات في ضوء الأزمة الصحية، يفرض علينا رصّ صفوفنا، والعمل كرجل واحد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

ووجه الوزير الأول، تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب.

وقال “إن هذه المحطة المفصلية من تاريخ وطننا، تجعلنا نقف وقفة إجلال وإكبار لكل من صنعوا هذا المجد الوطني من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار”.

وتابع “وقفة تجعلنا ننحني وفاءً لمبادئ أول نوفمبر، ومن واجبنا حفظ هذا الوفاء والإخلاص لكل هؤلاء الرجال، ويا لها من أمانة  ثقيلة، نحملها بفخر واعتزاز”.

وختم أيمن بن عبد الرحمان “إن الظّرف الذي تعيشه بلادنا وما يفرضه من تحديات في ضوء الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، يفرض علينا رصّ صفوفنا، والعمل كرجل واحد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود“.

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