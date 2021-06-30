أيمن بن عبد الرحمان..خريج المدرسة الوطنية للإدارة المتمرس في المالية  

من مفتش مالي إلى محافظ بنك الجزائر

تم تعيين أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول، الأربعاء، من قبل رئيس الجمهورية، الذي كلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة.

خريج المدرسة الوطنية للإدارة

ويعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان من مواليد 30 أوت 1966 بالجزائر العاصمة، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، تخصص اقتصاد ومالية وحائز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية وكذا عدة شهادات في المانجمنت والتدقيق، كما يقوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

البداية كانت بمنصب مفتش مالي

شرع السيد أيمن بن عبد الرحمان مساره المهني بوزارة المالية في سنة 1991، حيث شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000)،مفتش عام للمالية في سنة 2004 ومفتش عام رئيس للمالية في سنة 2006، من ديسمبر 2001 إلى مارس 2010، تولى السيد بن عبد الرحمان منصب نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية.

شغل منصب محافظ بنك الجزائر في عز الأزمة المالية

تم تعيين السيد بن عبد الرحمان بعد ذلك رئيس قسم رقيب لدى بنك الجزائر من 2010 إلى 2019، ثم محافظًا لهذه المؤسسة من نوفمبر 2019 إلى جوان 2020.

وزيرا للمالية منذ جوان 2020

وقبل تعيين أيمن بن عبد الرحمان وزيرا أول شغل منصب وزير المالية منذ 23 جوان 2020.