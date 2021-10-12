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الجزائر

أيمن بن عبد الرحمان يتحادث هاتفيا مع نظيرته التونسية

الشروق أونلاين
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أيمن بن عبد الرحمان يتحادث هاتفيا مع نظيرته التونسية

تحادث الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، هاتفياً مع نجلاء بودن، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية.

وجاء في بيان للوزارة الأولى “وجه الوزير الأول تهانيه الحارة إلى رئيسة الحكومة التونسية بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة، معرباً لها عن تمنياته بالنجاح والسداد في أداء مهامها”.

من جهتها، أشادت رئيسة الحكومة التونسية بجودة العلاقات الثنائية وشكرت الوزير الأول على هذه الالتفاتة الأخوية التي تعكس عمق أواصر التعاون والتضامن التي تجمع البلدين.

وأوضح ذات المصدر “المحادثات سمحت بتأكيد الإرادة المشتركة للحكومتين من أجل العمل المشترك لتعزيز وتنويع التعاون الجزائري-التونسي، لا سيما تحسباً للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة”.

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