أيمن بن عروس يختار رسميا الخضر في قادم الاستحقاقات

يلقب بـ"محرز" الجديد وله إمكانات كبيرة

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن لاعب بريستول الانجليزي أيمن بن عروس يكون قد قرر رسميا تمثيل المنتخب الجزائري في الاستحقاقات القادمة… تدعيم بإمكانه أن يحفز لاعبين آخرين على تقمص الألوان الوطنية مستقبلا على غرار آيت نوري، عوار وآخرين.

أكدت مصادر مؤكدة للشروق بأن الموهبة صاحب 17 سنة أيمن بن عروس، لاعب بريستول سيتي الانجليزي اختار رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري في قادم الاستحقاقات، وأضافت نفس المصادر أن اللاعب بن عروس الذي يمتلك ثلاثة جنسيات مختلفة الجزائرية والإنجليزية والفرنسية، اقتنع بمشروع الناخب الوطني جمال بلماضي، حيث ابدى استعداده، حسب المصدر ذاته بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في قابل المنافسات الدولية، كما قام مؤخرا بقضاء عطلته الصيفية بالجزائر مع أسرته.

وينحدر أيمن بن عروس من والدين جزائريين، حيث ولد في إنجلترا وبدأ مسيرته في أكاديمية بريستول سيتي، ومثّله في الفئات السنية قبل أن يوقّع أول عقد احترافي مع الفريق شهر فيفري 2020.

ويلعب بن عروس موسمه الثاني مع رديف بريستول، بعد تألقه، من قبل مع مختلف فرق الفئات العمرية، وينشط على الجهة اليمنى من الهجوم، وتشبه طريقة لعبه طريقة رياض محرز ما جعل الجماهير الجزائرية تطلق عليه لقب “محرز الجديد”.

محرز الجديد دخل قلوب متتبعي المنتخب الوطني حين تمكن الموسم الماضي من تسجيله لهاتريك، في إحدى المباريات، حيث تلقى إشادة كبيرة باللاعب من قبل جماهير الكروية.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن بن عروس، هو أصغر لاعب من أصول جزائرية يوقّع عقداً احترافياً مع فريق إنجليزي، حيث كان يبلغ من العمر 17 سنة و6 أشهر، متقدماً بذلك على نجم ميلان الحالي إسماعيل بن ناصر، الذي كان قد وقّع عقداً احترافياً مع أرسنال عام 2015، وهو في سن 17 عاماً و7 أشهر.