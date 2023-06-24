أيمن محيوص الخيار الثاني لنادي الزمالك المصري

تستهدف خدمات المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا

يتواجد أيمن محيوص، مهاجم نادي اتحاد العاصمة، ضمن قائمة المرشحين خلال الفترة الحالية، للانتقال إلى نادي الزمالك، بداية من الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب نال إعجاب اللجنة الفنية بالنادي خلال الفترة الأخيرة، وجرى وضعه ضمن القائمة المرشحة للانضمام إلى القلعة البيضاء.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات لـ¨جريدة “الوطن سبورت” المصرية، أن النادي يضع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاعب نادي بشكتاش التركي، كخيار أول؛ إذ يرغب النادي في استعارته خلال الفترة المقبلة، ويأتي أيمن محيوص، لاعب نادي اتحاد العاصمة كخيار ثانٍ، وهناك مهاجمون آخرون مرشحون لتدعيم الخط الهجومي من شمال أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك حصل على موافقة أيمن محيوص للانضمام إلى القلعة البيضاء، لكن هناك أكثر من اسم مرشح لتدعيم الخط الهجومي للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن النادي ينتظر القرار النهائي لخوان كارلوس أسوريو، في ما يخص مسألة التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل.

وخاض محيوص 32 مباراة هذا الموسم أحرز خلالهما 10 أهداف وصنع هدفًا آخر. وتوج ميحوص مع ناديه بطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الأخيرة، فضلًا عن تحقيق وصافة بطولة أمم أفريقيا للمحليين وجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، وينتهي عقد اللاعب مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، علما أن الدولي الجزائري لم يشارك في اللقاء الثاني للخضر أمام المنتخب التونسي بسبب وفاة والدته.

وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي شباب جيجل في الجزائر ثم انضم إلى شباب أوراس باتنة في 2017، وظل معه لموسم واحد فقط، ثم انضم إلى اتحاد الجزائر في 2018، وأعير منه إلى نادي أمل عين مليلة، قبل أن يعود في جويلية 2019.

وسياق متصل، يقترب مسؤولو نادي الزمالك من التعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبات النادي قريبا من الحصول على خدمات اللاعب معارا بداية من الموسم المقبل.