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تراخٍ قد ينسف مُبكّرا بِسلطة الرّئيس الجديد لـ "الفاف"

أين “العصا” يا سعدي؟

علي بهلولي
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أين “العصا” يا سعدي؟
ح.م
وليد سعدي.

رفضت إدارة نادي اتحاد العاصمة خوض فريقها الكروي للمباراة الجوارية أمام نادي شباب بلوزداد، بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الخامسة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وطالبت إدارة الاتحاد أيضا بِتأجيل هذا اللّقاء إلى تاريخ لاحق، في اجتماع عقده مسؤولو النادي مع نظرائهم للفرق العاصمية، الأربعاء، بِمقرّ “الفاف” بِدالي إبراهيم.

وفضلا عن المباراة المُشار إليها أعلاه، أخّرت رابطة الكرة المُحترفة لقاء شباب بلوزداد ومُضيّفه اتحاد سوف عن الجولة الأولى، إلى الجمعة المقبلة، بعدما كان مُبرمجا بِتاريخ الأربعاء. وفعلت بِالمثل مع مواجهة اتحاد العاصمة والزّائر اتحاد خنشلة عن الجولة الثانية، حيث أخّرتها إلى السبت المقبل، بعدما برمجتها بِتاريخ الأربعاء.

ورغم أنّه لم تُلعب سوى أربع جولات، فضلا عن تشديد رئيس اتحاد الكرة وليد سعدي على أن عهد فوضى برمجة المقابلات انتهى. إلّا أن الأمور بدت وكأنّها تقليد سلبي ترسّخ، ما لم يتجرّأ الوافد الجديد إلى المبنى الكروي لِدالي إبراهيم على الضّرب بِيد من حديد، وبِقوّة القانون.

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