أين حلت الجزائر بين أكبر مستوردي الألواح الشمسية عربيًا؟

خلال شهر ماي 2026

حلت الجزائر في المركز التاسع ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستوردة للألواح الشمسية الصينية خلال شهر ماي 2026، بعدما بلغت وارداتها 40 ميغاواط، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة المستندة إلى إحصاءات مركز أبحاث الطاقة النظيفة “إمبر”.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي واردات أكبر 10 دول عربية من الألواح الشمسية الصينية انخفض إلى 0.89 غيغاواط خلال ماي 2026، مقارنة بـ 2.57 غيغاواط في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلًا تراجعًا سنويًا بنسبة 61%.

وعزت البيانات هذا الانخفاض إلى التراجع الكبير في واردات السعودية والعراق والإمارات، نتيجة اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، رغم استمرار الدول العربية في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية ضمن خططها لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وبحسب الترتيب العربي، تصدرت السعودية القائمة بواردات بلغت 200 ميغاواط، رغم انخفاضها بنسبة تجاوزت 78% مقارنة مع 920 ميغاواط في ماي 2025، تلتها مصر بـ 170 ميغاواط بانخفاض 5.6%، ثم الأردن بـ 150 ميغاواط بعد نمو تجاوز 36%.

وجاءت اليمن ولبنان في المركزين الرابع والخامس بواردات بلغت 80 ميغاواط لكل منهما، مع ارتفاع نسبته 14% و33% على التوالي، بينما حلت الإمارات في المركز السادس بـ 60 ميغاواط بعد تراجع حاد بلغ 89.7%.

كما سجل العراق واردات قدرها 50 ميغاواط بانخفاض 85%، فيما تقاسمت الجزائر والمغرب المركزين الثامن والتاسع بواردات بلغت 40 ميغاواط لكل منهما، مع تراجع نسبته 73% للجزائر وأكثر من 71% للمغرب، في حين استقرت واردات تونس عند 20 ميغاواط لتأتي في المركز العاشر عربيًا.