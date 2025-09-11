أين خليل الحية وكيف حاله؟.. رئيس وزراء قطر يرد

تحدث رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الشهداء الذين سقطوا بنيران الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقرا لاجتماع قادة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع قناة “سي إن إن”، إن الجثة الأولى التي تم التعرف عليها والذي قُتل في ذلك الهجوم كان ضابطا قطريا يبلغ من العمر 22 عاما، وكان في مهمة لحماية المنشأة، مثل أي منشأة أخرى لدينا في الدوحة.

وتابع قائلا: “ثانيا، الجثث التي تم التعرف عليها أيضا هي للفلسطينيين الآخرين وهم موظفون يعملون مع حركة حماس ككتاب.”

وتابعت القناة استفسارها عن ضحايا الهجوم الصهيوني بسؤال رئيس وزراء قطر عن القائد خليل الحية تحديدا وعن حالته الصحية ومكان تواجده، فرد رئيس الوزراء القطري: “حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي عن مكانه، وأنت تتوقعين إعلانا مني اليوم؟”.

وأضاف رئيس الوزراء القطري: “أعني، نحاول حتى الآن تحديد ما إذا كان هناك أي مفقود آخر، هناك مصابون آخرون، بعضهم قطريون في حالة حرجة للغاية. هناك ضابط قطري آخر في وضع حرج للغاية. ندعو له بالشفاء. لكنني لا أعرف- أعني، كما تعلمون، بالعودة إلى الاستهداف، وأن هذا يُبرر استهدافه. إذا كان (نتنياهو) لديه أي تبرير لاستهداف حماس أو قادة حماس في دولة ذات سيادة، مقارنة بأي عمل آخر، فكيف ترين رد فعل العالم تجاه دول أخرى تنفذ عمليات ضد سيادة دول أخرى، لاستهداف شخص أرادوه؟”