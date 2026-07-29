أين سيلعب بلايلي؟

شهدت الساعات الأخيرة تحولا دراماتيكيا في ملف عودة النجم الدولي يوسف بلايلي إلى صفوف مولودية الجزائر، إذ انقلبت الطاولة لتتحول الصفقة من إجراء شكلي إلى عقدة جديدة تعصف بالمشهد الكروي الصيفي، معيدة إلى الواجهة الصراع الأزلي بين منطق الاحترافية والمؤسساتية وسلوكات النجومية الفردية.

تُظهر كواليس المفاوضات تحولا مفصليا في طريقة إدارة مولودية الجزائر؛ إذ أظهر المدير الرياضي جمال بلعمري تمسكا صارما باللوائح الإدارية والتسلسل التنظيمي المتمثل في خضوع اللاعب للفحص الطبي أوَّلا قبل صرف أي مبالغ مالية، رافضا شرط بلايلي باستلام عربون مالي كشرط مسبق. هذا الموقف يعكس رسالة إدارية واضحة مفادها أن النادي فوق أي اسم مهما بلغت قيمتُه الفنية، حتى وإن أدى ذلك إلى مشادة كلامية وانقطاع حبل التواصل بين اللاعب وإدارة مولودية الجزائر.

من جانب آخر، يطرح رفض بلايلي المتكرر للخضوع للفحوص الطبية علامات استفهام رياضية كبرى؛ إذ يُثير هذا الامتناع شكوكا جديّة حول مدى جاهزيته البدنية ومدى تعافيه التام من جراحة الركبة وفترة التأهيل التي قضاها في قطر، مما يفسر حذر الأندية من مغبة تقديم ضمانات مالية ضخمة للاعب دون التأكد من سلامته الطبية تجنبا لأي انتكاسة قد تكلف الخزينة الكثير.

وفي ظل هذا التوتر الإداري والغموض الطبي، اختار بلايلي المناورة بالتوجه إلى العاصمة التونسية لفتح باب التفاوض مجددا مع الترجي الرياضي بالرغم من البيانات السابقة لإدارة النادي التونسي، في محاولة للضغط على إدارة المولودية قبل صدور حكم محكمة التحكيم الرياضي المرتقب في 6 أوت القادم. وتضع هذه التطورات المتقلبة بلايلي أمام مفترق طرق حقيقي بين الخضوع للضوابط الاحترافية أو مواجهة تعقيدات أكبر قد تُعطل مسيرته الكروية خلال الموسم المقبل.

وكان بلايلي قد تفاوض مع ثلاثة أندية هي مولودية الجزائر، ومولودية وهران، والترجي التونسي، وربما أندية أخرى لم يُكشف عنها بعد؛ مما يدل على عدم استقراره حتى الآن على الفريق الذي سيحمل ألوانه. يعكس هذا التخبُّط غياب رؤية واضحة لدى اللاعب ومستشاريه في اختيار الوجهة الأنسب رياضيا وماليا. كما يُبرز نهج المناورة والمفاضلة بين العروض للحصول على مكاسب أكبر، غير أن استمرار هذا التردُّد والمماطلة قد يُفقد الأندية صبرها، ويزيد المشهد تعقيدا حول مستقبله الكروي مع اقتراب انطلاق الموسم.

بات على بلايلي تجاوز حالة التردد وحسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة من دون تأخير، بالانضمام إلى فريق يتيح له مباشرة التحضيرات الجدية. إنَّ الانتظام في التدريبات الجماعية يُعدُّ الخيار الوحيد للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، في انتظار رفع العقوبة المسلطة عليه؛ فالوقت لم يعد في صالحه، والاستعداد المبكر هو سبيله الوحيد للعودة بقوة إلى الميادين فور انتهاء فترة إيقافه.