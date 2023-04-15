أين سيلعب ريان آيت نوري في الموسم المقبل؟

بين أنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا

أكدت مصادر إعلامية أنجليزية أن الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، يستعد للرحيل عن ناديه ولفرهامبتون، خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة.

وهذا بسبب تهميشه المتواصل من طرف المدرب الإسباني للفريق جوليان لوبيتيغي، الذي أخرجه من حساباته ولم يعد يعتمد عليه لا في التشكيلة الأساسية ولا كبديل.

يبقى ريان آيت نوري يعاني منذ قدوم المدرب الإسباني، جوليان لوبيتيغي واعتلائه العارضة الفنية للفريق، لاسيما في الفترة الأخيرة، التي غاب خلالها اللاعب الجزائري عن ثلاث مباريات متتالية، خاضها نادي ولفرهامبتون أمام كل من ليدز يونايتد، نوتنغهام فورست وتشيلسي.

وتأتي هذه الوضعية لتخلط حسابات الوافد الجديد للمنتخب الوطني، الذي كان تألق مع بداية الموسم الماضي، فيما شارك هذا الموسم في 26 مباراة، في مختلف المنافسات، ساهم فيها في ثلاثة أهداف.

وبحسب عديد المصادر، فإن صاحب الـ21 عاما يفكّر جديا في مغادرة بيت “الذئاب” نحو ناد يضمن معه المشاركة بانتظام، علما وأن آيت نوري يرتبط بعقد مع نادي ولفرهامبتون إلى غاية 2026، ينص على إمكانية تمديده بسنة إضافية.

ورغم تراجع ظهوره الأخير مع ولفرهامبتون تحت قيادة المدرب لوبيتيغي، إلا أن قيمة الدولي الجزائري ما زالت مستقرة وأسهمه مرتفعة في سوق الانتقالات، على اعتبار عدة أندية ترغب في التعاقد معه الصائفة القادمة.

وبحسب هذه المصادر، فإن آيت نوري يملك الخيار ما بين ثلاثة وجهات، البقاء في أنجلترا والانضمام إلى أحد أندية البريميرليغ، التوجه نحو البطولة الإيطالية أو الإسبانية، أو العودة من جديد إلى البطولة الفرنسية التي كانت انطلاقته منها.

في ذات السياق، تؤكد مصادر إعلامية أنجليزية أن عديد الأندية تنشط في البريميرليغ، تراقب الظهير الجزائري عن كثب وتفكر في التعاقد معه، ومن بين أبرز هاته الأندية، مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يريد تدعيم الجهة اليسرى لدفاعه وهذا لتغطية ذهاب كانسيلو نحو بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى واست هام.

إلى جانب أندية الدوري الأنجليزي، قالت مصادر إعلامية فرنسية إن آيت نوري مطلوب من قبل فريق نيس الفرنسي الذي يبحث دائما عن العصافير النادرة.

يذكر، أن آيت نوري كان انضم لتشكيلة ولفرهامبتون الأنجليزي في 2021 قادما من نادي أنجيه الفرنسي في صفقة بلغت قيمتها 11.1 مليون يورو، وفقا لأرقام موقع “ترانسفير ماركت”.

وخاض أيت نوري لحد الآن 77 مباراة مع ولفرهامبتون في مختلف المسابقات، سجل فيها 4 أهداف وأهدى 8 تمريرات حاسمة، فيما يعود آخر ظهور له مع الفريق ليوم 12 مارس الماضي، تاريخ مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

واستنادا لموقع “ترانسفير ماركت”، فإن القيمة السوقية للاعب الجزائري تبلغ نحو 22 مليون يورو.

يذكر، أن ريان ايت نوري كان بصم شهر مارس الفارط على أول مشاركة رسمية له مع المنتخب الوطني، في المباراة أمام النيجر، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وترك انطباعا رائعا لدى الناخب الوطني وعند الجمهور الجزائري.