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رياضة

أين هو الآن المدرب الأسبق لـ “الخضر” لوكاس ألكاراز؟

علي بهلولي
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أين هو الآن المدرب الأسبق لـ “الخضر” لوكاس ألكاراز؟
لوكاس ألكاراز رفقة خير الدين زطشي

عثر الناخب الوطني الأسبق لوكاس ألكاراز على وظيفة جديدة، بعد فترة سنة وشهرَين قضاها بعيدا عن مجال التدريب.

وكان التقني الإسباني لوكاس ألكاراز (55 سنة) قد أشرف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، لِفترة قصيرة ما بين أفريل ونوفمبر من سنة 2017.

وبقي لوكاس ألكاراز بعيدا عن مجال التدريب منذ أكتوبر 2020، تاريخ إقالته من قبل إدارة نادي ألباسيتي الإسباني.

وأعلن ألكاراز عن بداية “مغامرة” تدريب جديدة، فحواها الإشراف الفني على فريق أولمبياكوس نيقوسيا القبرصي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في جوان المقبل.

وقال التقني الإسباني في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجمعة، إنه فخور بِهذه التجربة، والتزم بِتقديم أفضل ما يحوزه من معارف في مجال التدريب، لِقيادة فريقه الجديد أولمبياكوس نيقوسيا إلى تحقيق الأهداف المُسطّرة.

ويتموقع فريق أولمبياكوس نيقوسيا في المركز الثامن، ضمن لائحة ترتيب بطولة قبرص للموسم الحالي. في منافسة تضمّ 12 ناديا، ولُعبت منها 14 جولة.

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