أين يلعب آدم الوناس وفريقه نابولي مواجهة ليستر سيتي؟

يلفّ الغموض مكان مباراة فريق نابولي الإيطالي ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي، نسخة 2021-2022.

ويُفترض أن تُجرى هذه المباراة بِإنجلترا، مساء الـ 16 من سبتمبر الحالي.

ومازال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يضبط بعد مكان هذه المواجهة، كما ذكرته صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية في تقرير لها نشرته الخميس.

وطرح المصدر ذاته فرضية تنظيم المباراة المُشار إليها، بِبلد مُحايد. في انتظار القرار الرّسمي والنهائي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جاء كلّ هذا بِسبب قرار سابق (لكنه مازال ساري المفعول) للحكومة البريطانية، يقضي بِإخضاع أيّ لاعب يُغادر إنجلترا ثم يعود إليها لاحقا، إلى حجر صحّي مدّته 10 أيّام، تفاديا لِنقل عدوى “فيروس “كورونا”.

وشارك 5 لاعبين من فريق نابولي الإيطالي مع منتخباتهم الوطنية، في تصفيات كأس العالم عن مناطق إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية (نيجيريا، الكاميرون، السنيغال، كوسوفو، كولومبيا)، في فترة ما بين الفاتح من سبتمبر الحالي والسابع من الشهر ذاته. فيما حضر 4 لاعبين من نادي ليستر سيتي وقائع المنافسة ذاتها (نيجيريا 2، غانا، زامبيا).

للإشارة، فإن الدولي الجزائري وصانع الألعاب آدم الوناس غير معنيٍّ بِالحجر الصّحّي، ليس لِأنه لم يُشارك في مواجهتَي “الخضر” أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، وإنما لِكون الجزائر غير مُدرجة ضمن “القائمة الحمراء” للحكومة البريطانية، الخاصّة بِالبلدان التي تشهد تفاقما للإصابات بِفيروس “كورونا”. والدليل أن رياض محرز (مانشستر سيتي) وسعيد بن رحمة (وست هام) شاركا مع “محاربي الصّحراء” في آخر مواجهتَين دوليتَين. أما اللاعب الجزائري الآخر والمدافع فوزي غلام، فهو “مُبعد” عن الدوري الأوروبي، بِسبب أن التقني لوتشانو سباليتي مدرب فريق نابولي، لم يُدرج اسمه ضمن لائحة اللاعبين المعنيين بِخوض هذه المنافسة.

ويُمكن لِفوزي غلام خوض منافسة الدوري الأوروبي بِشروط: البقاء في نابولي إلى غاية نهاية الموسم الحالي، وتأهّل الفريق الإيطالي إلى الدور الـ 16، ولجوء المدرب سباليتي إلى إدراج اسم اللاعب الجزائري ضمن القائمة عند نهاية دور المجموعات، حيث تسمح لوائح المنافسة بِذلك.