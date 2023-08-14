أين يمكنك شراء البنزين بأرخص سعر؟

حسب قائمة أسعار البنزين التي أعدها الموقع المتخصص "غلوبال بيترول برايسز"، تأتي كل من ليبيا والجزائر ضمن البلدان الأربع الأولى حيث سعر هذه المادة رخيص.

يعد البنزين والوقود بصفة عامة مادة ضرورية في مجتمعاتنا الحديثة، فهي ضرورية لتنقل الأشخاص كذلك نقل البضائع. الموقع المتخصص “غلوبال بيترول برايسز” قام بإعداد قائمة لأسعار مادة البنزين في العالم.

الموقع أفاد أن معدل سعر البنزين هو 1.33 دولار أمريكي للتر الواحد، وهذا مع تفاوت كبير بين الدول. فالدول الغنية أسعار البنزين مرتفعة فيها، في حين ينخفض سعر البنزين في الدول الفقيرة والدول المنتجة والمصدرة للبترول.

في حين تصنع الولايات المتحدة الاستثناء في هذا، فبالرغم من كونها دولة متقدمة إلا أن أسعار الوقود فيها منخفضة، فيبلغ سعر اللتر من البنزين فيها 1.098 دولارا. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للوقود وواحدا من أكبر مستهلكي البترول في العالم.

وبالرغم من أن أسعار النفط في الأسواق العالمية هي نفسها إلا أن أسعارها تختلف من دولة لأخرى وذلك بسبب اختلاف الضرائب والرسوم.

كما تختلف أيضا مدة تحديد أسعار البنزين في الدول، فمنها من يحدد الأسعار لمدة أسبوع ومنها من يحددها لمدة شهر.

غلاء مادة البنزين يؤثر على المواطنين وذلك باختيارهم لسيارات ذات إستهلاك أقل للوقود أو للجوئهم لاستعمال وسائل النقل الجماعية بدلا من شراء مركبات شخصية.

قائمة الدول الـ4 حيث سعر البنزين هو الأرخص :

المرتبة الأولى، فينزويلا : يبلغ في هذه الدولة الجنوب أمريكية سعر اللتر من البنزين 0.004 دولارا. وتعد فينزويلا من بين الدول أين يوجد أكبر احتياطي نفط في العالم. أما عدد سكان هذه الدولة التي تتخبط في مشاكل اقتصادية مؤخرا، فبلغ أكثر من 28 مليون نسمة عام 2020.

المرتبة الثانية، إيران : ويبلغ سعر اللتر من البنزين في هذه الدولة الآسيوية 0.029 دولارا. وتعد إيران واحدا من أكبر منتجي البترول في العالم، كما تمتلك احتياطات مهمة. وبالرغم من العقوبات الإقتصادية المفروضة على البلد ما يؤثر على إنتاجه للبترول، إلا أنه ينتج 2.630 مليون برميل من البترول يوميا، كما يحافظ على أسعار هذه المادة منخفضة. وبلغ عدد سكان إيران أكثر من 87 مليون نسمة عام 2021.

المرتبة الثالثة، ليبيا : ويبلغ سعر اللتر من البنزين في ليبيا 0.031 دولارا. تعد أيضا ليبيا واحدة من منتجي البترول، فبلغ إنتاجها نهاية السداسي الأول من العام الماضي، 1.2 مليون برميل يوميا من البترول. وتحافظ هذه الدولة التي تعرف اللاإستقرار في السنوات الأخيرة على أسعار منخفضة للوقود. كما بلغ عدد سكان ليبيا أكثر من 6 ملايين نسمة عام 2021.

المرتبة الرابعة، الجزائر : ويبلغ سعر اللتر من البنزين في الجزائر 0.338 دولارا. وإن كانت الجزائر تعد بلدا غازيا بدرجة أولى، إلا أنها واحد من أهم منتجي البترول أيضا. وتنتج الجزائر يوميا في هذا الشهر وبعد أن قررت خفض إنتاجها 940000 برميل بترول. في حين يبلغ عدد سكان الجزائر أكثر من 45 مليون نسمة.

أما الدول حيث سعر البنزين هو الأكثر ارتفاعا حسب “غلوبال بيترول برايسز”، فكانت هونج كونج هي الدولة التي سجلت أعلى الأسعار بمبلغ 3.051 دولارا، وقبلها أيسلندا بسعر 2.329 دولارا.