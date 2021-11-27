تلقى عمليات التجميل في مجتمعنا الكثير من التعليقات، وينقسم الناس في أمرها إلى قسمين، منهم من يراها تغييرا لخلق لله وجب تركها ولا نقاش في هذا الأمر، ومنهم من يرى عكس ذلك، لأنها في الأصل لا تقوم على التغيير كما يرى بعض الناس، بل على تجميل موضع ما في الجسم، من أنف وشفتين وغيرهما، هذا إن تعلق الأمر بعمليات التجميل التي تقبل عليها الكثير من النساء، أما عند الرجال فالإقبال عليها ضعيف، لأسباب كثيرة سواء لأنها مكلفة أم لأنها خاصة بالنساء، والرجل لا يعاب جماله مهما كان.. وبين هذا وذاك، ماذا لو عرضت على الرجل عملية تجميل مجانية، ويختار هو الموضع الذي يريد تجميله، كيف يكون رد فعله، وهو ما نعرفه من خلال هذا الاستطلاع.

سؤال، ربما يكون غريبا حينما يطرح على الرجل، لأن الرجل بقي إلى زمن بعيد لا يقاس بجماله، بل بعمله ومنصبه ومكانته في المجتمع، هذا في ما مضى، لكن اليوم، ولتغير الكثير من المعطيات في المجتمع، أصبح الرجل مهتما كثيرا بشكله الخارجي، بل تعدى في بعض الأحيان اهتمام المرأة بجمالها. يرى مراد، شاب في مقتبل العمر، بأنه حتى الرجل يجب أن يهتم بمظهره الخارجي، ولا يمكن أن يكون الجمال متعلقا بالمرأة فحسب، فهما مشتركان فيه، أما لو عرضت عليه عملية تجميل مجانية، فيعتقد أنه لا حاجة له بها، لأنه يرى هذه العمليات تخص من يريد تجميل موضع في جسده، وهو مقتنع بشكله، كما يرى بأن للرجل الحق في التجميل، لكن ليس التجميل المبالغ فيه، كما نراه اليوم، حتى أصبحنا لا نفرق بين الذكر والأنثى، على حد قوله.

في حين، يرى محمد، وهو كهل، بأنه من العيب الحديث في هذا الموضوع، فمتى أصبح جمال الرجل يتقدم على شهامته وأخلاقه، والجمال جمال الأخلاق قبل هذا، أما أن يذهب الرجل إلى صالون للتجميل فهو شذوذ وطعن في الرجولة على حد قوله، حتى ولو كان من أجل إزالة بعض الشعر من جسده، فالرجل رجل مهما كان، ويجب أن تترك الزينة والتجميل للنساء، كما يعتقد.

تختلف الآراء في هذا الموضوع، بين هذا وذاك، بين معارض للتجميل حتى ولو كان مجانا، ففي الأخير هو تغيير لخلق الله كما يرى البعض، لأنه في الغالب يقوم بتغيير شكل ذلك العضو وهو تغيير للخلقة، حتى لو كان الأمر يخص النساء، لكن حينما انتشر بينهن أصبحت عادة كأنها حلال ومباح، أما حينما يتعلق لأمر بالرجل، فإنه من المؤسف أن ترى رجلا يذهب إلى مكان للتجميل من أجل إضافة أو إنقاص شيء في جسده، مهما كان، سواء مجانا أم بدفع ثمن هذا التغيير. فقط التجميل العادي عند الحروق مثلا، فهو أمر طبيعي أن يبحث الرجل عن إعادة رسم ملامحه عن طريق عمليات التجميل.