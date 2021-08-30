أيوب عبد اللاوي زميلا لمبولحي في الاتفاق السعودي

أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي، تعاقدها مع المدافع الجزائري أيوب عبد اللاوي، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

وخاض الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي مع ناديه السابق سيون 24 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا في الموسم السابق للدوري السويسري.

وكان المدافع الأيسر عبد اللاوي، البالغ من العمر 28 سنة، قد انتقل إلى سيون السويسري في 2018، وقضى معه ثلاثة مواسم، لعب فيها 78 مباراة، قبل أن يرسّم انتقاله إلى الاتفاق السعودي، ويصبح زميلا لحارس الفريق رايس وهاب مبولحي.

وقررت إدارة الاتفاق، التعاقد مع عبد اللاوي بعد مفاضلته مع عدد من المدافعين، ليقع الاختيار على الدولي الجزائري بالنظر لقدرته على اللعب على الجهة اليسرى ومحور الدفاع .