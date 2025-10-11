أيوب غزالة يغادر تربص المنتخب المحلي

أعفى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، المدافع أيوب غزالة من مواصلة التربص الجاري بعنابة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فإن المدافع غزالة تم تسريحه لأسباب عائلية.

وشارك غزالة أساسيا في المباراة الودية الأولى أمام فلسطين، والتي حسمها رفقاء القائد سعيود بثلاثية نظيفة.

من جهة أخرى يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته للمباراة الودية الثانية، أمام منتخب فلسطين.

وبرمج الطاقم الفني، الجمعة، ثلاث حصص تدريبية، جرت الأولى بالقاعة خلال الفترة الصباحية لفائدة مجموعة من اللاعبين.

وخضع الأساسيون في الودية الأولى لحصة متنوعة بين القاعة والمسبح خلال فترة ما بعد الظهيرة، بينما أجرى باقي العناصر خلال الفترة المسائية حصة تدريبية عادية بملحق ملعب 19 ماي 1956.