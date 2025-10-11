-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أيوب غزالة يغادر تربص المنتخب المحلي

عمر سلامي
  • 853
  • 0
أيوب غزالة يغادر تربص المنتخب المحلي
أرشيف
أيوب غزالة

أعفى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، المدافع أيوب غزالة من مواصلة التربص الجاري بعنابة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، فإن المدافع غزالة تم تسريحه لأسباب عائلية.

وشارك غزالة أساسيا في المباراة الودية الأولى أمام فلسطين، والتي حسمها رفقاء القائد سعيود بثلاثية نظيفة.

من جهة أخرى يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته للمباراة الودية الثانية، أمام منتخب فلسطين.

وبرمج الطاقم الفني، الجمعة، ثلاث حصص تدريبية، جرت الأولى بالقاعة خلال الفترة الصباحية لفائدة مجموعة من اللاعبين.

وخضع الأساسيون في الودية الأولى لحصة متنوعة بين القاعة والمسبح خلال فترة ما بعد الظهيرة، بينما أجرى باقي العناصر خلال الفترة المسائية حصة تدريبية عادية بملحق ملعب 19 ماي 1956.

مقالات ذات صلة
مونديال عمورة بِامتياز

مونديال عمورة بِامتياز

بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة أوغندا

بالصور.. “الخضر” يستأنفون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة أوغندا

إدارة مولودية وهران تنفي وجود خلافات داخل الفريق

إدارة مولودية وهران تنفي وجود خلافات داخل الفريق

كرة القدم في خطر بسبب إقامة المباريات المحلية في الخارج

كرة القدم في خطر بسبب إقامة المباريات المحلية في الخارج

موتسيبي يرفض تأجيل أو نقل كأس أمم أفريقيا من المغرب

موتسيبي يرفض تأجيل أو نقل كأس أمم أفريقيا من المغرب

بالفيديو.. المدرب السابق للمولودية يستلم ميدالية اللقب التاسع

بالفيديو.. المدرب السابق للمولودية يستلم ميدالية اللقب التاسع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد