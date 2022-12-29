أيّ حماقة مِن لقجع تترتّب عليها العقوبات التالية ضد المنتخب المغربي

لا تتهاون “الكاف” بِخصوص المنافسات الكبيرة التي تُشرف على تنظيمها، مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، حيث حصّنتها بِحزمة من اللّوائح.

وبعد التمثيليات السّخيفة التي أدّاها فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، ومِن قبل صامويل إيتو في الهيئة الكاميرونية للعبة، والتي مفادها الضّغط على الجزائر لِتجسيد مطالب مُعيّنة أو الانسحاب من منافسة “شان” 2023. فإن لوائح “الكاف” واضحة لِمن تستهويه عروض السّيرك، ومضمونها:

– انسحاب أيّ منتخب بعد سحب القرعة وقبل أكثر من 20 يوما عن انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، يُجبِر “الكاف” على إقصائه من الدورة، وإلزامه بِدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار (13.7 مليون دج)، ومنعه من حضور النّسختَين المُواليتَين من “الشان”. عِلما أن الجزائر تحتضن البطولة ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

– انسحاب أيّ منتخب قبل أقلّ من 20 يوما عن انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، يُجبِر “الكاف” على إقصائه من الدورة، وإلزامه بِدفع غرامة مالية قيمتها 150 ألف دولار (20 مليون دج)، ومنعه من حضور النّسختَين المُواليتَين من “الشان”.

– أيّ اتحاد كرة يُرسل منتخبا آخر غير فريق المحلّيين، يُجبِر “الكاف” على اتّخاذ العقوبات المناسبة ضد هذا الاتحاد. وبِهذا الصّدد أوحى فوزي لقجع مُؤخرّا إلى صحافة محمد السّادس، بِأنه سيُرسل إلى “شان” الجزائر منتخب الآمال (أقلّ من 23 سنة) بدلا من الفريق المحلّي.

– كلّ اتحاد كرة مُطالب بِإرسال قائمة لاعبيه الـ 23 إلى “الكاف”، قبل 10 أيّام عن انطلاق “الشان”. وأيّ تأخّر ينجم عنه دفع اتحاد الكرة المحلّي لِغرامة مالية قيمتها 10 آلاف دولار (1.3 مليون دج). وإذا بلغ التأخّر مرحلة بقاء 7 أيّام عن الانطلاق البطولة، تُفرَض على اتحاد الكرة الغرامة المالية المذكورة، فضلا عن ضبط قائمة بـ 21 لاعبا فقط.

– المنتخبات المُشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين مُجبَرة على احترام المنشآت الرياضية والسياحية ومرافق أخرى لِمُستضيف النسخة، ودفع التزاماتها المالية، ومراقبة أفراد بعثتها طوال مشاركتها في المنافسة.