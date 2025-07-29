أيّ مستقبل لـ “شياخة”؟

بات مستقبل اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مجهولا، رغم أنه ما زال ينتمي إلى نادي كوبنهاغن الدانماركي حتى صيف 2029.

وإلى غاية مساء الثلاثاء، خاض نادي كوبنهاغن 4 مقابلات رسمية للموسم الجديد، دون مشاركة المهاجم شياخة.

ولعب نادي كوبنهاغن مقابلتَين في البطولة الدانماركية، ومثلهما في الدور الثاني لِرابطة أبطال أوروبا، فغاب شياخة عن مباراة واحدة (البطولة)، واكتفى بِمتابعة المواجهات الثلاث المتبقّية من دكة البدلاء.

وكانت الصحافة الدانماركية قد ذكرت مؤخّرا، بأن شياخة خارج دائرة الحسابات التكتيكية لِمدربه جاكوب نيستروب. وأن الدولي الجزائري (19 سنة) يُفكّر في تغيير الأجواء هذه الصائفة.

وتغلّب نادي كوبنهاغن خارج القواعد على فريق دريتا من كوسوفو بِهدف لِصفر مساء الثلاثاء، وبلغ الدور الثالث لِرابطة أبطال أوروبا. بعد أن فاز بِميدانه ذهابا بِنتيجة (2-0).

وفي الدور الثالث ما بين الـ 5 والـ 12 من أوت المقبل، يُواجه نادي كوبنهاغن الفائز من مقابلتَي مالمو السويدي و”آر آس آف” من لاتفيا.

وفاز ممثل الكرة السويدية بعيدا عن الديار ذهابا (1-4)، ويخوض مواجهة الإياب بِميدانه هذا الأربعاء.