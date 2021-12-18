أيّ نظام حماية في مواجهة التضخم والبطالة؟

في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تقديم إعانات هادفة، للتوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، بالنسبة للجزائر، يعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الريع من الهيدروكربونات، من المهم التأكيد على أن الدولة لا تستطيع توزيع أكثر مما تنتجه.

-1-

من أجل حل دائم للحماية الاجتماعية، من الضروري مراعاة معدل النمو الاقتصادي، للسيطرة على إطار الاقتصاد الكلي، والتضخم والضغط الديموغرافي. أصبح التماسك الاجتماعي الضروري موضع تساؤل بسبب زيادة معدل التضخم بين 50 و100٪ في عام 2021 للمنتجات غير المدعومة، مما أدى إلى تسريع تدهور القوة الشرائية. هذا يدعو إلى التساؤل عن السعر الرسمي لـONS، والذي لم يتم خصمه لسنوات عديدة. مما يسرّع من تدهور القوة الشرائية.

الجزائر لديها أكثر من 1000 مليار دولار من الصادرات وبلغت الواردات 940 مليار دولار بين 2010/2019. وعلى الرغم من ذلك، سجلت الجزائر معدل نمو منخفضًا بلغ 2 إلى 3٪. وتجدر الإشارة إلى أن تدفُّق العملات الأجنبية للمهارات الأجنبية بلغ 10 إلى 11 مليون دولار في السنة خلال هذه الفترة في حين أن المهارات الجزائرية مهمشة. مع هذا الإنفاق الهائل، كان من المفترض أن يصل معدل النمو إلى ما بين 9 إلى 10٪، مما يدل على إهدار الموارد المالية. في عام 2020، كان معدل النمو سلبيا بين 5 و6٪ ويتوقع صندوق النقد الدولي 3.4٪ لعام 2021. وبلغت التدفقات الخارجة من العملات الأجنبية 14 مليار دولار في عام 2020، بمعدل نمو سلبي قدره 6٪.

بالإضافة إلى ذلك، نشهد تسارعا في انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار، إذ كان 5 دنانير عام 1970 وبلغ 80 ديناراً للدولار عام 2000 و137 ديناراً مقابل دولار واحد نوفمبر 2021.

وينص قانون الموازنة المرتقب 2022 على تخفيض تدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار، إلى 149.3 ديناراً للدولار عام 2022، و156.8 ديناراً عام 2023، و164.6 ديناراً عام 2024. وهذا الانخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار لن يسمح بزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، والتي تمثل أكثر من 95٪ من عائدات النقد الأجنبي. وبالنظر إلى حقيقة أن 85٪ من مواد الشركات العامة والخاصة تأتي من الخارج بالإضافة إلى جزء من السلع الاستهلاكية، فإن انخفاض قيمة الدينار أدى إلى تسارع التضخم وانعدام ثقة المواطنين.

وفقًا للبنك الدولي، تشير التقارير إلى أن الدين العامّ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 10.5٪ في 2010، إلى 45.6٪ في 2019، ثم إلى 53.1٪ لعام 2020، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى 63.3٪ في 2021 و73.9 ٪ في 2022.. بعد أن قررت الحكومة عدم اللجوء إلى الدين الخارجي، والدين العامّ هو الدين المحلي بشكل أساسي، وقد بلغ رصيد الدين الخارجي للجزائر 7.253 مليار دولار في عام 2010 و5.463 مليار دولار في عام 2016، و5.492 في عام 2019 ونهاية العام 2020 بلغ 5،178 مليار دولار عجز الموازنة.

بالنسبة لرصيدها حسب المنظمات الدولية، تحتاج الجزائر إلى أكثر من 135 دولارًا لسعر برميل النفط في عام 2021 و157 دولارًا لموازنة ميزانيتها في عام 2022، وسعر البرميل الذي حدده قانون المالية لعام 2022 هو مجرَّد أداة محاسبية، وكيفية إغلاق الفجوة عن سعر السوق البالغ 50 دولارًا. وانخفض احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي من 194 مليار دولار في 1 يناير 2014 إلى 48 في نهاية 2020 و44 في مايو 2021، رغم كل القيود التي شلت غالبية جهاز الإنتاج. ويطرح هذا التساؤل عن الـ173 طنًّا من الذهب التي بلغت قيمتها حوالي 11 مليار دولار خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، تم تضمينها في حجم احتياطي النقد الأجنبي، كما أعلنته جميع البنوك المركزية العالمية.

هذا التخفيض يجعل من الممكن تقليص حجم هذا العجز في الميزانية لأنه إذا كان لدينا 100 مليار دولار، لا بد من ترجيح العجز بنسبة 37٪ على الأقل، وهو ما سيعطي مبلغًا أكبر من 42 مليار دولار. وينص قانون المالية المتوقع 2022 على خفض تدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار كما أسلفنا، وهذا التخفيض الرسمي لقيمة الدينار لسد عجز الميزانية يسرِّع التضخم. وعلى عكس القوانين الاقتصادية، لم يسمح ذلك بزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية. والسبب البسيط هو أن هذا الانسداد نظامي ولا توجد إصلاحات هيكلية. تفضل هذه النظرة النقدية البحتة المضاربة بالعملات الأجنبية وتثبِّط الاستثمارات المولّدة للثروة، وبسبب العقبات البيروقراطية، جذبت الجزائر القليل من الاستثمار الأجنبي بحوالي 21.3٪ من 1.073 مليار دولار في عام 2020. مقابل 1.364 مليار دولار في عام 2019.

-2-

كان معدَّلُ النموّ سالبًا عند 6٪ في عام 2020، ويتوقع صندوق النقد الدولي 3.4٪ لعام 2021، لا يزال مدفوعًا بالإنفاق العامّ عبر الهيدروكربونات، وهو معدل منخفض مقارنة بالعام السابق، في حين أن معدل 8 إلى 9٪ على مدى عدة سنوات إلى استيعاب تدفق 350.000 إلى 400.000 في السنة يضاف إلى معدل البطالة الحالي. لأن الضغط الديموغرافي قوي، إذ بلغ عدد السكان 44.7 مليون نسمة في 1 يناير 2021، ويبلغ عدد السكان النشطين حوالي 13 مليونا وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني في نهاية عام 2019.

مع معدل بطالة يشمل المجال غير الرسمي والوظائف الإيجارية، والتي ينبغي أن تصل بحسب صندوق النقد الدولي إلى 14.5٪ عام 2021، و14.9٪ عام 2022، مقابل 14.2٪ عام 2020، ويتجاوز هذا المعدل 30٪ للفئة العمرية 20 إلى 30 سنة.

لدينا اقتصادٌ غير رسمي غير خاضع للاشتراكات، ولا يتبع لصندوق الضمان الاجتماعي، ويراقب عرضا نقديا خارج البنوك، بحسب المعلومات التي قدّمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون خلال مؤتمر صحفي، بسبب انهيار نظام المعلومات، بين 6.000 و10.000 مليار دينار 35 و40٪ بين 46.15 و76.90 مليار دولار.

المكتب الوطني للإحصاء في نهاية عام 2019 أكّد أن 16.8٪ من إجمالي القوى العاملة تعمل في قطاع البناء، و16.1٪ في الإدارة العامة باستثناء قطاع الصحة، و15.7٪ في التجارة، و14.9٪ في الصحة والاجتماعية. و11.5٪ في قطاع الصناعات التحويلية. يستوعب القطاعُ الخاص 62.2٪ من إجمالي العمالة، ولكن وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع واحدة من أقلّ إنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الإنفاق النقدي سيكون له نصف التأثير.

ينص قانون الموازنة المرتقب 2022 على تخفيض تدريجي لقيمة الدينار مقابل الدولار، إلى 149.3 ديناراً للدولار عام 2022، و156.8 ديناراً عام 2023، و164.6 ديناراً عام 2024. وهذا الانخفاض في قيمة الدينار مقابل الدولار لن يسمح بزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، والتي تمثل أكثر من 95٪ من عائدات النقد الأجنبي.

إنَّ نظام الحماية الاجتماعية الجزائري، وشروط التحويلات معقدة للغاية إلى درجة أن لا أحد يعرف من يدفع ومن يتلقى. من وجهة نظر المساهمات من صناديق التقاعد التي تجاوز عددها 3.3 مليون، يمكن أن يصل العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد إلى 690 مليار دينار عام 2021، مسجِّلاً نسبة مساهمة الضمان الاجتماعي التي تقدر بنحو 690 مليار دينار 2.2 عامل لكل متقاعد. ولأجل التوازن، يجب أن يصل معدَّلُ الاشتراك إلى خمسة عمال للمتقاعد الواحد، إذ يقدر معدل العمل غير الرسمي، وفقًا لبنك التنمية الأفريقي، بـ63.3٪ في الجزائر. يتم تخفيف التوترات الاجتماعية بشكل مصطنع بفضل عائدات المحروقات التي تسمح بالإعانات والتحويلات الاجتماعية. ويخصص قانون 2022 1942 مليار دينار أو 19.7٪ من موازنة الدولة مقابل 24٪ عام 2021 و8.4٪ من الناتج، لكن الدعم المعمم دون استهداف، وسوء الإدارة، وهو مصدر تسرب خارج الحدود أيضا بسبب تشوهات سعر الصرف مع دول الجوار، كونه مصدر هدر وظلم اجتماعي: من يحصل على 30 ألف دينار شهريا يستفيد منه.

في مواجهة التوترات المتعلقة بالميزانية والجغرافية الإستراتيجية على المستوى الإقليمي، يعتبر التضامن الوطني مكمِّلاً لتدابير التضامن الوطني. من أجل ذلك يجب وضع حد للسلوكيات القديمة بأخلاق لا تشوبها شائبة وتخفيف عامل العملية التضخُّمية لزعزعة الاستقرار، وليس تنظيم السُّوق بإجراءات إدارية بيروقراطية، والقوانين الاقتصادية غير حسَّاسة للشعارات السياسية، إذا أردنا تحقيق جبهة وطنية مشروط بعودة ثقة المواطنين.

في الختام، يجب أن نتجنب الوعود المتسرِّعة بدفع الرواتب دون نظرائهم المنتجين، الذين يشكلون مصدرًا للتضخّم. ستكون هناك حاجة إلى نظام معلومات موثوق به لتجنب دفع إعانات البطالة لأولئك الذين يتلقون بالفعل دخلاً في المجال غير الرسمي غير المدرج في الإحصاءات. فقط العودة إلى النمو يمكن أن تخفف من حدة التوترات الاجتماعية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ينبغي وجود حكم جديد.