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أي علاقة لأوكرانيا بمقتل قائد فاغنر؟.. زيلينسكي يردّ

الشروق أونلاين
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أي علاقة لأوكرانيا بمقتل قائد فاغنر؟.. زيلينسكي يردّ
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فولوديمير زيلينسكي

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، أن تكون لبلاده أي علاقة بمقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده زيلينسكي مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي في إجابة على سؤال حول الموضوع:”لا علاقة لأوكرانيا بالحادثة”. وأضاف:”أعتقد أن الجميع يدرك من المتورّط بها”.

وتحدثت وسائل إعلام في روسيا مساء الأربعاء، عن احتمال مقتل زعيم مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، في حادث تحطم طائرة خاصة كان يستقلّها في شمال موسكو.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على قائمة ركاب الطائرة المعنية بالحادث، الذي أودى بحياة 10 أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام محلية  عن وزارة الطوارئ الروسية، أن الطائرة التي تحطمت، كانت متجهة من موسكو لسانت بطرسبورغ.

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