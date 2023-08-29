أُعيد انتخابه وهو في السّجن!

أُعيد مساء الثلاثاء انتخاب رئيس اتحاد مالي لِكرة القدم ماموتو توري، لِعهدة ثانية.

وقال اتحاد الكرة المالي في بيان له إن مماتو توري حاز 61 صوتا، من أصل 63 ناخبا شارك في الاقتراع.

وأضاف أن توري سيُواصل مهامه لِولاية ثانية مدّتها 4 أعوام.

واللافت أن السلطات العليا في مالي كانت قد أودعت مماتو توري السجن في الـ 9 من أوت الحالي، بِتهمة نهب المال العام، في منصب سابق له بِالبرلمان.

ويبقى الغموض يلفّ منصب رئيس اتحاد الكرة المالي، ما لم يُفرج عن مماتو توري.

وفضلا عن حيازته منصب رئيس اتحاد الكرة المالي، يملك مماتو توري العضوية في مجلس “الفيفا”، واللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”.