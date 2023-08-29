-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أُعيد انتخابه وهو في السّجن!

الشروق الرياضي
  • 417
  • 0
أُعيد انتخابه وهو في السّجن!
ح.م
مماتو توري

أُعيد مساء الثلاثاء انتخاب رئيس اتحاد مالي لِكرة القدم ماموتو توري، لِعهدة ثانية.

وقال اتحاد الكرة المالي في بيان له إن مماتو توري حاز 61 صوتا، من أصل 63 ناخبا شارك في الاقتراع.

وأضاف أن توري سيُواصل مهامه لِولاية ثانية مدّتها 4 أعوام.

واللافت أن السلطات العليا في مالي كانت قد أودعت مماتو توري السجن في الـ 9 من أوت الحالي، بِتهمة نهب المال العام، في منصب سابق له بِالبرلمان.

ويبقى الغموض يلفّ منصب رئيس اتحاد الكرة المالي، ما لم يُفرج عن مماتو توري.

وفضلا عن حيازته منصب رئيس اتحاد الكرة المالي، يملك مماتو توري العضوية في مجلس “الفيفا”، واللّجنة التنفيذية لـ “الكاف”.

مقالات ذات صلة
“حققنا هدفنا من التحضيرات ورغبة الجدد في التألق أدهشتني”

“حققنا هدفنا من التحضيرات ورغبة الجدد في التألق أدهشتني”

إقصاء جمعية الشلف

إقصاء جمعية الشلف

رياض بودبوز يغادر الأهلي السعودي رغم معارضة الأنصار

رياض بودبوز يغادر الأهلي السعودي رغم معارضة الأنصار

بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع

بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع

قناة “كنال+”: غويري فضّل اللّعب لِمنتخب الجزائر

قناة “كنال+”: غويري فضّل اللّعب لِمنتخب الجزائر

براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي

براهيمي في طريقه إلى هذا النّادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد