إبرام ألف عقد وتسوية المستحقات بعد التدقيق في العقود والحسابات

مستحقات الفنانين المشاركين في حفلي الألعاب المتوسطية.. اللجنة توضح:

أوضحت لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، أن أجور المشاركين في حفلي الافتتاح والاختتام والمشاركين في النشاطات الثقافية المختلفة، وغيرها من الخدمات، كلها محفوظة. وأكدت اللجة في بيان بخصوص مستحقات المشاركين في حفلي الافتتاح والاختتام لألعاب البحر الأبيض أن اللجنة تعمل على إنهاء كل التعاملات الإدارية والمالية، في أقرب الآجال.

وأبرز بيان اللجنة أنها عقدت حوالي 1000 عقد عمل مع مختلف الفاعلين الذين نشطوا مختلف الفعاليات السالفة الذكر، وعزت اللجنة ذاتها التأخر الحاصل في تسوية الملفات إلى التصحيح الذي استوجبته بعض الأخطاء الواردة في العقود واستكمال الملفات الناقصة. والتحقق من كل أرقام الحسابات البريدية المقدمة التي جاء عدد معتبر منها مغلوطا أو ناقصا مما أدى إلى تعطيل العملية برمتها حتى تم تصحيح كل المعطيات.

وأضافت اللجنة في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للألعاب أن إشكالية العقود في طريقها إلى الحل “بإشراف إطارات اللجنة والسيد رئيس لجنة حفل الافتتاح والاختتام والنشاطات الثقافية وتحت الوصاية المباشرة لمحافظ ألعاب محمد عزيز درواز”.

للإشارة، كان بعض الفنانين قد توجهوا بطلب لدى وزيرة الثقافة والفنون مناشدين إياها التدخل لدى ديوان حقوق التأليف لتسوية ملفاتهم بعد أن رفضت ” لوندا” صب مستحقات الفنانين كون المبالغ المتفق عليها لم يتم صبها في الحساب المفتوح لهذا الغرض طبقا للاتفاقية المبرمة بين ديوان حقوق التأليف ولجنة الألعاب المتوسطية.