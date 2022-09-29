إبرام اتفاقية مع وزارة المؤسسات الناشئة لتمكين الخريجين من إنشاء مشاريعهم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة المؤسسات الناشئة السبت المقبل من أجل تمكين المتخرجين شهر جوان 2023 من إنشاء مؤسسات ناشئة ، ونقل أبحاثهم من الجامعة إلى أرض الميدان.

واوضح بداري خلال تنشيطه لندوة الخميس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالحراش ، الأهداف من مشروع مؤسسة ناشئة الذي سيجعل من الجامعة قاطرة للاقلاع الاقتصادي ، حيث سيتمكن الخريجون من نقل منتجاتهم وأعمالهم في كافة المجالات والميادين إلى السوق، وأضاف في حديثه للطلبة بأنه ينبغي عليهم التسجيل أولا في منصة ابتكار ، وبعدها تقديم مشروع تخرج وفقا لنموذج سيتم تعميمه لاحقا على الجامعات ، بالإضافة إلى طلب وسام مشروع مبتكر ، ثم وسام مشروع شركة ناشئة من وزارة المؤسسات الناشئة.

وشدد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي سينقل الجامعة من البحوث الأكاديمية إلى المشاريع المنتجة ، وهذا لن يتحقق يقول إلا بإشراك كل الفواعل في الجامعة وهي الطالب والأستاذ والادارة والعامل ، وأضاف ” سياستنا ترمي إلى إحداث وثبة من أجل تحقيق الأهداف المرجوه وهي إعطاء تكوين نوعي للطالب ومنح المتخرج جواز سفر يمكنه من الانخراط والمشاركة في التنمية المحلية “.

وتابع الوزير “الجامعة لها مهمتان وهي التعليم والبحث لكننا سنصيف لها الثالثة وهي خلق الثروة من خلال خلق المؤسسات الاقتصادية”.

وقال بداري إن الوصول لخلق الثروة ليس بالشيء الصعب، مستدلا بنموذج الابتكارات في المدرسة المتعددة التقنيات، ليلفت إلى أن مشروع تخرج ” جامعة -مؤسسة ناشئة” جاء لتثمين المنتجات التي يبدعها الطالب ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال طلب وسام مشروع مبتكر ثم وسام مؤسسة ناشئة، حيث ستكون هناك -يقول- اتفاقية مع وزارة المؤسسات الناشئة تمكن المتخرجين في جوان 2023 لانشاء المؤسسة الناشئة، للمساهمة في الاقتصاد المحلي والوطني.

وكشف الوزير عن التفكير في إحداث تغيير في التصوص التنظيمية حتى يكون للأستاذ أيضا حق في خلق الثورة والمؤسسات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن الهدف يبقى أن يجد المتخرج ضالته بعد الخروج من الجامعة.