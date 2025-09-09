إبرام عقود صناعية بـ 950 مليون دولار في هذه المجالات

ضمن فعاليات اليوم السادس لمعرض التجارة البينية الإفريقية

وقّعت المؤسسة الوطنية لصناعة الحديد “SNS Holding” عدة بروتوكولات أولية مع مؤسسات دولية وإفريقية بقيمة إجمالية بلغت 950 مليون دولار، وذلك ضمن فعاليات الطبعة الرابعة للمعرض التجاري الأفريقي للتجارة البينية IATF 2025، بهدف تطوير النشاطات الصناعية، رفع نسب الإدماج، وتعزيز التوجه التصديري نحو القارة الأفريقية.

وجرت مراسم التوقيع بجناح الهولدينغ بقصر المعارض تحت إشراف الرئيس المدير العام عادل خمان، وبحضور كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية للاستثمار، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة ومسيري فروع “SNS”.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها فرع ANABIB بالتعاون مع مجمع ELSEWEDY ELECTRIC (مصر) لتطوير محاور الري والبنى الفلاحية، واتفاقية مع HABICARE (الصين) للجلفنة بكمية 110 ألف طن، وأخرى مع SHANXI INSTALLATION GROUP (الصين) لتشكيل وجلفنة 2800 طن، إضافة إلى اتفاقيات لتوريد قطع الغيار مع ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES ومنصور EMGS الجزائر، واتفاقية مع CFTS SENEGAL لتعزيز التواجد في أسواق غرب أفريقيا.

كما وقع فرع ENCC اتفاقية مع ALGERIA FAW ALGERIA INDUSTRIES (الصين) لتصنيع هياكل الشاحنات، بينما أبرم فرع FONDAL اتفاقية مع CFTS Sarl (السنغال) تشمل تمثيلًا تجاريًا في أسواق السنغال وأفريقيا الغربية، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة إنتاج محلية.

وتتوقع المؤسسة أن تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الصناعي بين الجزائر وشركائها، دعم القدرات الوطنية في مجالات التصنيع والجودة والتصدير، واستحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة على المستويين المحلي والإقليمي.

“ACS HOLDING” تبرم عقود تصدير بـ10 ملايين دولار

كما شهد المعرض الأفريقي للتجارة البينية “2025 IATF” اليوم الثلاثاء في يومه ما قبل الأخير، توقيع عشر اتفاقيات تصدير بين مجمع الشركة الجزائرية القابضة للتخصصات الكيميائية (ACS HOLDING) وعدد من الشركاء الأفارقة، بقيمة إجمالية تناهز 10 ملايين دولار.

وتشمل العقود المبرمة تصدير منتجات متنوعة أبرزها ورق الكرتون، البلاستيك، المستلزمات شبه الطبية، مواد الدهن والمواد شبه الدهنية، إضافة إلى لوازم التغليف ومواد التنظيف وصيانة السيارات.

ومن المقرر أن يتم توجيه هذه الصادرات نحو أسواق كل من غينيا، السنغال، تونس وموريتانيا، في خطوة تعكس توسع الحضور الجزائري في القارة وتعزيز المبادلات التجارية البينية.

وللإشارة، وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم أمس الإثنين، اتفاقية إطار مع شركة “السويدي إليكتريك” المصرية الرائدة في مجال الصناعات الكهربائية، تتضمن نوايا استثمار في الجزائر بقيمة 2.5 مليار دولار.

كما شهدت أشغال معرض التجارة البينية الإفريقية، المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، التوقيع على عدة اتفاقيات بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الإفريقية بعقود تتجاوز 300 مليون دولار.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة العقود المبرمة في قطاع المناولة وقطع غيار السيارات إلى غاية مساء يوم أمس الإثنين 250 مليون دولار بإجمالي 20 إتفاق في مخالف المجالات.

كما كشف وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، في تصريحات صحفية سابقة عن توقعات بتوقيع عقود في قطاع الصناعة الصيدلانية بقيمة 400 مليون دولار.