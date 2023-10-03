إبراهيموفيتش لِفينغر: “عيب يا رجل..أنا لا أُجري التجارب”!

يحتفل نجم كرة القدم السويدية واللاعب المُعتزل زلاتان إبراهيموفيتش، الثلاثاء، بِعيد ميلاده الـ 42.

وما زال إبراهيموفيتش وفيّا لِتقاليده، في الثقة في إمكانياته، ورفض الرّضوخ للآخرين. كما جاء في آخر ظهور إعلاميّ له نقلت تفاصيله الصّحافة البريطانية.

وتحدّث “إبرا” عن تجربته مع فريق أرسنال الإنجليزي في صيف 2001، قادما إليه من نادي مالمو السويدي. وهناك طلب منه المدرب الفرنسي أرسين فينغر الخضوع للتجارب، وبعدها يُقرّر انتدابه من عدمه. فردّ عليه المهاجم السويدي بِكبرياء: “لن أُجريَ التجارب، لا، لا…أنتَ لا تفهمني. قلتُ لك لا أُجري التجارب. بِكلّ بساطة، أنا الأفضل. حضوري في الملعب سيُزعج المُنافسين”!

وافترق بعدها الطرفان، وانضمّ إبراهيموفيتش إلى نادي أجاكس أمستردام الهولندي، وهناك أظهر للنُقّاد حقيقة بزوغ نجم في سماء كرة القدم.

وتطرّق بعدها إلى فريق برشلونة الإسباني، الذي انتقل إليه في صيف 2009، فقال إن المدرب جوسيب غوارديولا طلب منه عدم إحضار سيارة “فيراري” إلى مركز التدريب، لِأنه لا يعترف بِاللاعبين الذين يُحبّون أن يُناديهم الآخرون بـ “نجوم”. لكن إبراهيموفيش رفض وأصرّ على القدوم بِمركبته الفارهة.

وطوال تمثيله لِألوان “البارصا”، ظلّت العلاقة مُتوتّرة بين إبراهيموفيتش وغوارديولا، حتى غادر اللاعب السويدي الفريق الإسباني في صيف 2010، مُتّجها نحو نادي ميلان آسي الإيطالي.

ويُصنَّف زلاتان إبراهيموفيتش في خانة أفضل لاعبي كرة القدم، على الأقلّ في القرن الـ 21م.