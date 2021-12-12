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رياضة

إبراهيموفيتش وكبرياء “المتنبّي”.. أنا أكبر من جائزة “الكرة الذهبية”!

الشروق الرياضي
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إبراهيموفيتش وكبرياء “المتنبّي”.. أنا أكبر من جائزة “الكرة الذهبية”!

عاد نجم الكرة السويدية ونادي ميلان آسي الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، الأحد، لِيستعرض كبرياءه على طريقة الشاعر العباسي “المتنبّي”!

وقال إبرهيموفيتش في سؤال عن جائزة “الكرة الذهبية” من موقع “ميلان نيوز” الإيطالي: “لستُ بِحاجة لِكي أُبرهن للآخرين أنّي أفضل لاعب في العالم”.

وأضاف المهاجم ذو الأصول البوسنية، وزميل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، والبالغ من العمر 40 سنة: “سرّ احتفاظي بِلياقتي البدنية والمستوى الفني العالي، هو أنّي أتدرّب يوميا، وكل حصّة مرانية أنظر إليها على أنها مباراة نهائية. لمّا عدتُ مرّة أخرى إلى الميلان، شكّلنا فرقة جديدة، وجوّا جديدا”.

ويُعهد عن زلاتان إبراهيموفيتش أنه صريح وجريء، فمثلا انتقد المدرب جوسيب غوارديولا وإدارة نادي برشلونة الإسباني، وقال عنهما: “كانوا يُدلّلون القزم”! في إشارة إلى ليونيل ميسي. بعد أن ترك فريق “البلاوغرانا”، وفي تفسير لِعدم تألّقه هناك.

وعلى غرار “إبرا” ألمح عديد اللاعبين إلى سطوة ميسي داخل نادي برشلونة، وتأثيره حتى في شراء وبيع اللاعبين، وانتقاء التشكيل الأساسي.

هذا وكان المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش قد أنقذ فريقه الميلان من فخّ الهزيمة سهرة السبت، لمّا سجّل له هدف التعادل (1-1) أمام المضيف نادي أودينيزي في الوقت بدل الضّائع (90+1). وهي الحصيلة التي خلصت إليها المواجهة، في إطار الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإيطالية.

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