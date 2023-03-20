إبراهيموفيتش يتحدث عن بن ناصر ويشيد بتصرفه

اللاعبان يرتبطان بعلاقة صداقة قوّية

أشاد الدولي السويدي لنادي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بالالتفاتة المميزة التي قام بها زميله الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قبل مباراة الفريق الأخيرة التي خسر فيها أمام أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإيطالي، عندما تخلى له عن شارة القيادة في موقف يحسب لنجم “الخضر” المتواضع، والذي تربطه علاقة صداقة واحترام قوية بالأسطورة الحيّة لكرة القدم السويدية.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش ارتدى شارة القيادة لأول مرة مع فريق “الروسونيري”، كما سجل الهدف الوحيد لفريقه في المباراة، ليدخل تاريخ “الكالتشيو” بعد ما حطّم الرقم القياسي المسجل باسم نجم ميلان السابق أليساندرو كوستا كورتا، كأكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي، وقال المهاجم السويدي، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “جاء إسماعيل بن ناصر إلى غرفتي قبل المباراة، وطلب مني أن أحمل شارة القيادة، أجبته حسناً، سأزيل عنك الضغط وأضعه على عاتقي”، وكان من المقرر أن يرتدي بن ناصر شارة القيادة خلال مباراة أودينيزي في ظل غياب الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، ومواطنه أوليفييه جيرو، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الإيطالي ديفيد كالابريا، ولكن النجم الجزائري قرّر في الأخير منحها لزميله إبراهيموفيتش.

وكان نجم المنتخب الوطني أبرز في تصريحات إعلامية سابقة علاقته القوّية بزلاتان إبراهيموفيتش وتأثيره عليه كلاعب، حيث قال: “لم يسبق لي مزاملة لاعب بشخصيته من قبل. أنا سعيد جدًا بوجود قائد مثله إلى جانبنا”، مضيفا: “إنه يريد دائمًا أن لا يتجاوز الجميع حدودهم، ولا يُسمح بأي أخطاء معه، وهذا أيضًا عامل من عوامل نجاحنا في السنوات الأخيرة”، وأكد: “أنا وزلاتان نتعايش بشكل جيّد للغاية، فهو يقدم لي الكثير من النصائح وهو حقًا شخص جيّد. أنا فخور بمشاركة غرفة خلع الملابس معه”، ورغم عودة إبراهيموفيتش إلى أجواء المنافسة في 26 فيفري الماضي ضد أتالانتا، إلا أن المهاجم البالغ من العمر 41 عاماً شارك أساسياً في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي لأول مرة، بعد غيابه عن الملاعب مدة 14 شهراً بسبب الإصابة.

يجدر الذكر، أن بن ناصر عانى في الفترة الماضية من كابوس الإصابة قبل أن يعود للمشاركة بانتظام في المواجهات الأخيرة (عاد بداية الشهر الجاري بعد غيابه لحوالي شهرين)، وشارك الدولي الجزائري في المجمل في 31 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري مع ميلان، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرتين حاسمتين.