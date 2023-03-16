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رياضة

إبراهيموفيتش يستعد لتحطيم رقم قياسي مع السويد

عمر سلامي
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إبراهيموفيتش يستعد لتحطيم رقم قياسي مع السويد
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زلاتان إبراهيموفيتش

سيكون المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أمام فرصة تحطيم رقم قياسي، مع منتخب السويد في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 .

واستدعى مدرب السويد ياني أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي بعمر الحادية والأربعين.

ويعود زلاتان إلى صفوف المنتخب بعد غياب دام تسعة أشهر إثر إصابة في الركبة، بمناسبة خوض مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

وإذا شارك إبراهيموفيتش خلال المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده، سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يخوض مباراة في التصفيات الأوروبية والمسجّل باسم الحارس الإيطالي الشهير دينو زوف قائد منتخب بلاده بطل العالم عام 1982.

وفي حال بلغت السويد النهائيات المقررة العام المقبل في ألمانيا، يستطيع إبراهيموفيتش تحطيم رقم قياسي آخر، بأن يصبح أكبر لاعب سنا يخوض النهائيات القارية والذي يحمله حاليا حارس مرمى المجر غابور كيرالي بعمر الأربعين عاما.

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