إبراهيموفيتش يعترف: الاعتزال عالم مُخيف

اعترف نجم كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش بِأن اعتزال ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم أمر مُخيف.

ويُمارس المهاجم إبراهيموفيتش (42 سنة في أكتوبر المقبل) كرة القدم الاحترافية وعلى مستوى فئة الأكابر، منذ أواخر القرن الماضي وبِالضّبط عام 1999.

وقال إبراهيموفيتش في أحدث مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام السويدي: “جالستُ زملائي في منتخب السويد خلال وجبة العشاء سهرة الثلاثاء الماضي، وقلت لهم: تتساءلون ماذا أفعل هنا. تعتقدون أنّني غبيّ لِكوني ما زلت أُمارس الكرة وأشارك في مقابلات المنتخب الوطني وعمري 41 سنة. ستمرّون يوما ما بِما أشعر به حاليا. انتظروا موعد اقتراب اعتزالكم وسترون. سينتابكم نوع من الذّعر، يُجبركم على عدم الاعتزال”.

ويُشير نجم نادي ميلان آسي الإيطالي إلى حالة نفسية تمتزج فيها “النّوستالجيا” بِالخوف من المستقبل، تنتاب اللاعب عندما يصل إلى خريف المشوار الرياضي.

ويستعدّ زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة مع منتخب بلاده السويد ضد الزّائر البلجيكي، سهرة هذا الجمعة. بِرسم الجولة الأولى من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

ويحمل “إبرا” في رصيده 121 مباراة دولية مع منتخب السويد منذ 2001، وسجّل خلالها 62 هدفا. وقد غاب في نوفمبر الماضي عن ودّية الجزائر، بِسبب إجرائه عملية جراحية في الرّكبة شهر ماي المُنصرم، أبعدته عن الميادين لِمدّة 9 أشهر.

وفي آخر ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشر زلاتان إبراهيموفيتش صورته، وكتب عبارة: “الماضي والحاضر والمُستقبل”.