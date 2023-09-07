إبراهيم غالي: “لا شيء سيردع شعبنا عن استكمال سيادة الصحراء الغربية على ترابها”

قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوي، إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي ماض من أجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على ترابها الوطني، ذلك خلال كلمته في اختتام الندوة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني.

قال رئيس الجمهورية العربية الصحراوي، إبراهيم غالي، أن الشعب الصحراوي ماض من أجل استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على ترابها الوطني، ولن يردعه شيء على ذلك، هذا خلال كلمته التي ألقاها اليوم خلال إشرافه على اختتام الندوة الوطنية للتربية والتعليم والتكوين المهني.

إبراهيم غالي، عاد اليوم الخميس 7 سبتمبر، في كلمته التي ألقاها بولاية بوجدور الصحراوية إلى أعمال القمع التي تعرض لها المدنيون الصحراويون بالتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى مدينتي العيون والداخلة المحتلتين.

غالي الذي عبر عم إدانته لهذه الممارسات، دعا “مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من تنفيذ مأموريتها التي كلفها بها، بموجب خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للتقادم ولا للمساومة، في تقرير المصير والاستقلال.”

وأضاف الأمين العام لجبهة البوليساريو “إن رسالة شعبنا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي مخيمات العزة الكرامة وفي كل مواقع تواجده هي أنه ماضي على عهد الشهداء. ولا شيء سيردعه، بأجيال اليوم وأجيال الغد، عن المضي في كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة، حتى استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على ترابها الوطني.”

إبراهيم غالي توجه أيضا خلال كلمته “بتحية التقدير والشكر والعرفان إلى الدول الشقيقة والصديقة” التي تحتضن في معاهدها وجامعاتها التلاميذ والطلبة الصحراويين، “وفي مقدمتها الجزائر”. إلى جانب كل من كوبا، ليبيا، فنزويلا، جنوب إفريقيا، كذلك المشروع الرائد في إسبانيا “مدرسة”.