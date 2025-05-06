إبراهيم مازا يصنع الحدث بمشاركته مع هيرتا برلين  

رغم الإعلان رسميا عن انتقاله إلى ليفركوزن..

صنع الجزائري إبراهيم مازا، الحدث مع هيرتا برلين، بعد ما شارك في مباراة دوري الدرجة الثانية الألماني أمام غروثر فورث، رغم الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى نادي باير ليفركوزن.

وكانت إدارة باير ليفركوزن، أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، وبشكل رسمي عن ضمّها الدولي الجزائري، إبراهيم مازا، بعقد طويل الأمد يستمر إلى غاية صيف 2030، في صفقة بلغت قيمتها 12 مليون يورو، حسب ما كشفته مصادر إعلامية ألمانية متخصصة.

وتساءل الإعلام الألماني، عن سبب مغامرة هيرتا برلين بإبراهيم مازا، رغم أن الفريق لا يلعب على الصعود ولا على تفادي النزول للقسم الأدنى، مما يُهدّد اللاعب الجزائري لإمكانية التعرض للإصابة في فترة جد حساسة.

في ذات السياق، كشف مدرب هيرتا برلين، ستيفان ليتل، في تصريحات لصحيفة “برلينر كوريير”، عن موقفه من هذه المسألة، معتبرا الاعتماد على مازا أمراً طبيعياً.

وقال المدرب الألماني من دون تسمية مازا تحديدا: “نحن في نهاية الموسم، ولكني سأواصل الاعتماد على أفضل اللاعبين عندي”، مضيفا: “الأفضل هو من سيبدأ أساسياً، ولن أحيد عن هذه القاعدة”.

ولم يتردد ستيفان ليتل في تجسيد نظريته على أرض الواقع، عندما اعتمد على مازا لأكثر من 80 دقيقة، خلال المباراة الماضية أمام غروثر فورث، مع وجود نية واضحة لتكرار نفس السيناريو في اللقاءات المُتبقية.

من جهتهم، يأمل القائمون على نادي باير ليفركوزن عدم تعرض لاعبهم الجديد لأي إصابة تذكر، خاصة وأن طريقة لعبه المعتمدة على المراوغات تجعله عرضة للتدخلات الخشنة في كل مرة.