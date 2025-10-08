-- -- -- / -- -- --
رياضة

إبراهيم مازة: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال”

عمر سلامي
  • 86
  • 0
ح.م
إبراهيم مازة

قال الدولي الجزائري إبراهيم مازة، أن المنتخب الوطني يحضر بجدية كبيرة من أجل تحقيق الفوز أمام الصومال، والتأهل إلى مونديال 2026″.

وفي تصريح للصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على “فايسبوك”، أكد مازة أن الجميع يعمل بجدية كبيرة، والتدريبات مكثفة حتى يكون المنتخب في أفضل جاهزية”.

وأضاف: “نجري ونقاتل معا، ونركز على الجوانب التكتيكية، كيف نضغط وكيف نهاجم بالكرة، ونحن متحمسون للتنقل إلى وهران، أين سنخوض حصتنا التدريبية الأخيرة”.

وختم مازة: ” نأمل إن شاء الله في تحقيق الفوز على الصومال، ونحقق التأهل”.

